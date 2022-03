La escolarización arranca en Córdoba marcada por la reducción de la oferta de plazas en Infantil

El proceso de escolarización del curso 2022-2023 ya ha comenzado. Este 1 de marzo ha arrancado un periodo en el que las familias podrán solicitar un puesto escolar para sus hijos que se incorporan al sistema educativo a partir del próximo mes de septiembre.

Al igual que en los años precedentes, se trata de un periodo que viene marcado, de nuevo, por la bajada de la natalidad, lo que ha provocado que la oferta de puestos escolares en Infantil de tres años se haya reducido de nuevo. Como ejemplo, para este curso la Delegación de Educación ha decidido suprimir 75 puestos en este ciclo. No es la primera vez que desde la Junta se tiene que reducir la oferta de plazas por la falta de niños a matricular, ya que se trata de una tendencia que viene desde hace más de tres años.

En este periodo, según los datos a los que ha tenido acceso el Día con las cifras aportadas desde entonces por la propia Delegación de Educación, han sido hasta 400 las plazas escolares que han desaparecido. Como ejemplo, para el curso escolar 2020-2021 la oferta de puestos escolares para niños de tres años fue de 9.200 en toda la provincia, mientras que para el próximo ejercicio docente 2022-2023 la cuantía ha sido de 8.800, es decir, 400 menos. De todas ellas, el 76,7% corresponden a centros públicos y el 23,3% a la red de centros de la concertada.

A pesar de es una tendencia que se repite año tras año, desde la Delegación de Educación siguen presentando una oferta de plazas muy por encima de la cantidad real de niños que inician su periodo educativo y son numerosas las plazas que se quedan sin cubrir. Un claro ejemplo es el del pasado periodo de escolarización, cuando se ofertan 8.875 plazas y apenas se cubrieron 5.874, lo que significó que hubiera 3.001 vacantes. Esto significó que casi un 34% de las plazas se quedaron libres. No obstante, todas las familias cordobesas obtuvieron plaza en algún centro de su zona, siendo solo 55 las que fueron asignadas de oficio.

Tal y como ya avanzo el Día, el próximo curso comienzan su etapa educativa los pequeños que nacieron en 2019 y que en este año cumplen tres años. En concreto, son 5.632 escolares los previstos, frente a los más de 6.200 que han iniciado el colegio este curso. Es decir, que de nuevo la oferta presentada por la Delegación de Educación sigue siendo por encima de la demanda de plazas existentes.

El periodo de escolarización se abre en los 384 centros sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo.

En el proceso de escolarización participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

En concreto, Educación ha ofertado para el próximo curso 2022-2023 en Córdoba un total de 131.685 plazas públicas (78,3%) y concertadas (21,7%) para estas enseñanzas.

Las fechas

Una vez que ha dado comienzo el proceso para pedir las solicitudes, los centros docentes tendrán de plazo hasta el 18 de abril (Lunes de Pascua) para publicar la relación de alumnos solicitantes. En el caso de que la demanda sea mayor a la oferta de plazas, también deben publicar la puntuación obtenida. Un día después, es decir, el 19 de abril, dará comienzo el trámite de audiencia para las familias que no estén conformes con la puntuación.

Hasta entonces, habrá que esperar hasta el 16 de mayo, que es la jornada en la que tendrá lugar el sorteo público que servirá para el desempate de los aspirantes a plaza que estén igualados en puntos.

Un día después, el 17 de mayo, se publicará el listado definitivo de alumnos que tendrán plaza en los colegios e institutos el próximo curso. Por su parte, los menores que no hayan logrado entrar en el centro elegido como primera opción no conocerán su destino hasta el 26 de mayo y un día más tarde, el 27 del mismo, comenzará el plazo fijado para la presentación de recursos de alzada y reclamaciones si no se está de acuerdo con la plaza ni la puntuación definitiva obtenida.

Este año se mantienen los criterios de admisión del pasado proceso de escolarización, es decir, que el baremo es el mismo. Por ejemplo, la puntuación por existencia de hermanos en el centro sigue en 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, los mismos que por proximidad al domicilio familiar.

La capital cordobesa, por su parte, sigue dividida en siete áreas de escolarización, ya que no se han producido cambios para el actual proceso de escolarización y se mantiene el mismo mapa que se diseñó hace nueve años, salvo ligeros cambios, ya que cada zona cuenta con un colegio concertado.