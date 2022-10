El encendido del alumbrado navideño de 2022 en Córdoba será el 2 de diciembre

El 2 o el 5 de diciembre eran las fechas que barajaba el Ayuntamiento de Córdoba para el esperado encendido del alumbrado navideño de la calle Cruz Conde. Finalmente y según fuentes municipales, será el próximo viernes 2 de diciembre cuando se vuelva a vivir la ilusión de la Navidad bajo cientos de arcos de luz en la céntrica calle de la capital cordobesa.

Los detalles sobre el número de pases que tendrá el espectáculo, su horario y las canciones que se podrán escuchar aún estar por definirse, según han precisado las mismas fuentes, que por ahora solo han detallado la fecha. Atrás quedó la idea de limitar las fechas del alumbrado navideño (se hablaba incluso del 8 de diciembre para su encendido) "ajustando el número de días a la duración de la festividad", para lo que la Junta propuso con carácter general "minimizar el período de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero" por la crisis energética. En Córdoba siempre se ha mantenido la tradición de hacerlo coincidir con el Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Fue el pasado 11 de octubre cuando la empresa Iluminaciones Ximénez empezó los trabajos para el montaje en la calle Cruz Conde del espectáculo, trabajos que van bastante avanzados pero que aún continúan toda vez que los arcos de 378 metros de miles de luces casi se extienden desde la plaza de las Tendillas hasta Ronda de los Tejares.

Habrá que ver si se renueva el playlist o siguen sonando el Llega la Navidad, de Miliki; el Last Christmas, de Ariana Grande; el clásico villancico Jingle Bell Rock; y el ya mítico All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, como en años anteriores. Y habrá que ver también si se mantienen los pases diarios o se amplían.

El pasado año, hubo tres sesiones de espectáculo cada día, que se fijaron a las 18:30, 19:30 y 20:30 y que tenían una duración de diez minutos, con dos temas musicales diferentes en cada uno de ellos. A estos pases se sumaron dos más con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00 adaptados a personas con discapacidad auditiva y a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).