El 39% de las empresas de Córdoba no tiene un plan de transformación digital

Córdoba es la provincia andaluza que más peso tiene de empresas sin plan de transformación digital, ni intención de prepararlo. Esto significa que el 39% de las empresas cordobesas no tienen proyecto al respecto, nueve puntos por encima de la media en Andalucía. Ésta es la conclusión principal que se desprende del estudio Digitalización de emprendedores autónomos y pymes que ha elaborado Andalucía Emprende con la colaboración de la Fundación EOI.

La falta de presupuesto es la razón más elegida como primera de las causas que explican el retraso en la transformación digital de sus negocios, seguida a mucha distancia de la falta de equipamiento tecnológico y los conocimientos digitales, según este estudio. Así, en Córdoba, aunque el 39% asegura que no tiene un plan estratégico de digitalización, el 18% sí asegura querer ponerlo en marcha y el 19% afirma que aunque no lo tienen, ya lo están desarrollando. Asimismo, un 12% responde que el tamaño de su negocio no justifica dicho plan o que lo tienen pero no arroja los resultados esperados.

Este es parte del panorama digital de las empresas cordobesas. El nivel de conocimientos es el factor crítico para aprovechar la digitalización. “Hay mucho recorrido de mejora, la formación en conocimientos y capacidades digitales es la primera palanca a mejorar para impulsar digitalización de la actividad del colectivo”, destacan.

La capacitación en las empresas cordobesas, según este informe, es baja para el 53% de los encuestados, mientras que un 36% consideran que tienen una capacitación media y solo un 10% afirma que cuentan con una formación alta en la materia. Así, el conocimiento digital en los profesionales de Córdoba es el más bajo de Andalucía, el 44% considera que es medio, el 30% admite que es bajo, solo el 20% asegura que es alto y se abre un nuevo apartado: conocimiento especializado, con solo un 5% en Córdoba.

Sin embargo, las necesidades de formación son reconocidas por los encuestados, el 87% reconoce que necesita formación, indicando un 42% de forma urgente. En el caso de los que consideran que tienen conocimientos bajos, un 60% pide formación de manera urgente.

Lógicamente, las empresas de más empleados y las que tienen forma jurídica de sociedad mercantil, realizan una apuesta mayor por desarrollar un plan de transformación digital, asegura el informe. En el caso de Córdoba la mayoría de los empresarios son autónomos (73%) y las sociedades mercantiles son apenas el 22%. La mayoría, además, no cuentan con empleados (55%) y el 34% se consideran microempresas de uno a cinco trabajadores como máximo.

La relación digital con los clientes: un reto

El bloque de relación digital de las empresas con el cliente ha sido dividido en cuatro categorías: disponibilidad de canales, interacción con clientes, inversión en publicidad digital y venta online. Lógicamente en función del tipo de actividad de cada profesional, los valores de cada categoría varían significativamente.

La mayoría de los encuestados en la provincia cordobesa se dedican al comercio y servicios personales, un sector que lleva reinventándose ya muchos años y que la pandemia ha obligado a acelerar su transformación, seguido de otros servicios y actividades artísticas y recreativas.

Aunque el comercio es el principal motor de la provincia, la relación de venta con el cliente a través de los canales online es nula para el 42% de los empresarios de Córdoba y alta solo para el 8%. Según el informe, esta debilidad en capacidades limita seriamente su interacción digital con los clientes. Y es que, en Córdoba solo el 27% ofrece una alta disponibilidad de canales para comunicarse con potenciales clientes y cerrar una venta mientras que el 25% ofrece una disponibilidad baja y el 47% media.

“La combinación de capacidades limitadas y con una baja inversión en publicidad digital justifica la baja venta online, explica el informe. En el caso de Córdoba, el 66% admite que no invierte en publicidad digital y para el 23% su presupuesto para ello es bajo. Los colectivos que presentan mayores carencias son los de construcción, comercio y servicios personales y hostelería y restauración, y deberían ser los colectivos prioritarios sobre los que actuar, consideran.

Para los expertos, Las razones del no aprovechamiento de estas oportunidades vienen causadas principalmente por “falta de formación de base, no solo el habilidades digitales, sino también en habilidades y conocimientos de gestión empresarial”. Ahora bien, ¿Qué ayudas piden para aprovechar la digitalización en sus negocios?: Las principales demandas se refieren a apoyo económico para inversión en tecnología (65%) y marketing digital (52%), así como apoyo en formación (58%) para toda la plantilla de empleados.