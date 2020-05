Desescalada Córdoba: Una veintena de preguntas que todavía te haces sobre qué está permitido y qué no en la fase 1

La provincia de Córdoba entró el lunes en la fase 1 de la desescalada. Abrió el pequeño comercio y algunos bares montaron terrazas tras casi dos meses de cierre. Desde el lunes, además, se puede visitar a familiares y hacer pequeñas reuniones, pero la orden ministerial que regula todos los detalles de qué se puede y qué no se puede hacer sigue generando numerosas dudas. A punto de empezar el fin de semana, resolvemos una veintena de preguntas que todavía nos hacemos.

- Vivo en Córdoba y el domingo quiero salir con la familia a hacer senderismo por Trassierra, adonde iremos con el coche. En total, somos cuatro, ¿es posible?

- No. El senderismo se equipara a actividad deportiva, y la orden ministerial prohíbe expresamente utilizar vehículo a motor para desplazarse a hacer ejercicio.

- Junto a un grupo de amigos, el domingo queremos desplazarnos a Zuheros para hacer un sendero por el Parque Natural de la Subbética. Ya que solo somos cuatro, ¿está permitido?

- No. El senderismo se equipara a actividad deportiva y, como tal, solo se puede realizar dentro del término municipal donde se resida. Además, como en la pregunta anterior, queda expresamente prohibido coger vehículo a motor para desplazarse a hacer deporte. Además, por el momento, el turismo activo o en grupo solo se puede realizar de manera concertada, con cita previa y en grupos de máximo diez personas.

- Este domingo tengo pensado salir con la bicicleta. Ya que hay libertad de movimiento por toda la provincia, ¿puedo ir de Córdoba a Almodóvar del Río y volverme?

- No, el deporte, y por extensión el cicloturismo, debe ceñirse todavía al término municipal. Y, dentro del término municipal, hay que respetar los horarios para la práctica deportiva.

- ¿Puedo salir de compras a cualquier hora?

- Sí. El comercio ya ha abierto sus puertas y puedes salir de compras sin tener en cuenta el horario de los paseos.

- Vivo en Córdoba capital y este domingo quiero escaparme con mi familia a Priego de Córdoba a visitar el barrio de la Villa. ¿Puedo hacerlo?

- No. Los paseos deben circunscribirse al municipio donde residas, con las limitaciones de horario y distancia ya conocidas. Podrías ir a Priego de Córdoba, por ejemplo, a sentarte en una terraza, visitar a un familiar, hacer compras o ir a un museo, pero el hecho de deambular o pasear, lo que se conoce como turismo, todavía no estaría autorizado. Además, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los municipios, muchos bares permanecen cerrados, por lo que mejor reservar o consultar antes de realizar un desplazamiento. La pandemia del covid-19 continúa y los contagios se siguen produciendo.

- ¿Puedo ir con mi familia a pasar el fin de semana a un hotel?

- Sí, siempre que sea dentro de tu propia provincia. Como en la pregunta anterior, hay que tener en cuenta que no está permitido desplazarse a otra localidad expresamente para pasear. Pero sí podrás ir a una terraza o visitar un museo.

- Mi familia vive en Pozoblanco y yo en Córdoba, ¿puedo ir a visitarlos el fin de semana? ¿Puedo pernoctar en casa de mis padres?

- Sí, los desplazamientos dentro de la misma provincia están permitidos en la fase 1 y, dado que la vivienda familiar puede equipararse a una segunda residencia, la pernocta está permitida. Además, no hay horarios para las visitas.

- Vivo en Córdoba capital y tengo segunda residencia en Fuente Obejuna. ¿Puedo pasar el fin de semana allí?

- Sí, igual que la anterior. Los desplazamientos en coche entre municipios de una misma provincia están permitidos y exentos de horario. Puedes pernoctar en Fuente Obejuna.

- Vivo en Lucena y tengo segunda residencia en Benalmádena. ¿Puedo pasar allí el fin de semana?

- No. En la fase 1 de la desescalada, los desplazamientos a otras provincias para acudir a una segunda residencia siguen prohibidos. Además, Málaga continúa en la fase 0, que es más restrictiva que Córdoba. Tendrás que esperar.

- ¿Las reuniones de hasta diez personas se pueden hacer en viviendas?

- Sí, no hay limitación de lugar de reunión.

- ¿Las reuniones de hasta diez personas se pueden hacer en una peña?

- Sí, no hay limitación de lugar de reunión. Es importante mantener las medidas de seguridad y distanciamiento social.

- ¿Sigue vigente la diferenciación de núcleos de más o menos 5.000 habitantes para las franjas horarias?

- Sí, la diferenciación sigue vigente. En los municipios menores de 5.000 habitantes, no hay horarios para la práctica del ejercicio ni para los paseos, mientras que en los mayores estas actividades solo se pueden realizar de 06:00 a 10:00 y de 20:00 a 23:00.

- ¿Las restricciones de ejercicio y de paseos de un kilómetro se mantienen?

- Sí. La orden ministerial que regula los paseos y la práctica del ejercicio sigue vigente, con los horarios que ya hemos recordado. Los paseos no pueden distanciarse más de un kilómetro de la vivienda, mientras que la práctica del ejercicio debe ceñirse al término municipal donde se resida. Esto incluye el senderismo o el cicloturismo.

- ¿La movilidad en coche privado entre municipios de la misma provincia, por ejemplo Córdoba, debe estar justificada?

- No, el desplazamiento en coche entre los distintos municipios de una misma provincia está autorizado y no es objeto de sanción. No hay que presentar ninguna justificación. Además, toda la unidad familiar puede viajar en el vehículo, así como un grupo de personas no convivientes hasta el límite de cuatro para utilitarios de tamaño normal (dos en el asiento trasero).

- ¿Las reuniones de hasta diez personas tienen que ser del mismo municipio o pueden ser de diferentes localidades dentro de la misma provincia?

- La orden ministerial no limita la procedencia, siempre que para llegar a la reunión todos los asistentes procedan de la misma provincia.

- ¿Los paseos se pueden realizar en familia? ¿Una pareja con dos hijos, por ejemplo?

- Sí, dentro de los horarios establecidos para el paseo de los menores.

- ¿Puedo ir a una terraza a cualquier hora?

- Sí, no hay límite horario para ir a una terraza, ni tampoco hay tiempo establecido para estar allí. El límite son las diez personas que pueden permanecer juntas en el mismo grupo, independientemente de que sean mayores de 65 años, adultos o menores de 14.

- ¿Y el abuelo puede salir a cualquier hora para ir a una terraza?

- Sí, no hay restricción de horarios para ir a una terraza. Los paseos sí siguen limitados a los horarios ya conocidos.

- ¿Puedo juntarme con mis amigos en un parque?

- Sí, con las medidas de protección de distancia.

- ¿Puedo estar en la calle a cualquier hora?

- Estar en la calle a cualquier hora, incluida la madrugada, no es motivo de sanción. Lo que no puedes hacer a cualquier hora es pasear o hacer ejercicio. Pero sí, por ejemplo, regresar de la visita a un familiar o de la terraza de un bar.

- Vivo en Córdoba y trabajo en Sevilla. Desde el inicio del confinamiento, he hecho teletrabajo pero a partir del lunes mi empresa me obliga a asistir a la oficina. ¿Está permitido, ya que tengo que salir a otra provincia?

- Sí, está permitido. Por motivos laborales, se puede viajar por todo el territorio nacional, independientemente de en qué fase se encuentren las distintas provincias.

- Me ha salido un trabajo temporal en Córdoba. ¿Puedo mudarme durante este tiempo?

- Sí, no es una actividad prohibida.