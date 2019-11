Dejadnos Llorar pide continuar con las exhumaciones y que se haga justicia.

El colectivo Dejadnos Llorar ha pedido que se continúe con las exhumaciones de los cuerpos de las víctimas del golpe de estado y la represión franquista en Córdoba. Lo han hecho durante la presentación de un acto de homenaje a estas víctimas y sus familiares que se producirá el próximo 9 de diciembre a las 12:00, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (que se celebra el día 10).

El presidente de Dejadnos Llorar, Antonio Deza, ha recordado que según los estudios en Córdoba se fusilaron a víctimas de 71 municipios y 20 pedanías. "Una vez hechos los estudios, tenemos que tener esperanza", ha apuntado Deza, quien ha incidido en el compromiso que parece haber en la Administración para continuar con los trabajos de las exhumaciones.

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha dado vía libre para estos trabajos, los cuales se iniciaron a principios de este año en el Cementerio de la Salud, pero a los que todavía les quedan muchas actuaciones por delante. El alcalde, José María Bellido, ya trasladó a este colectivo su disposición para dar continuidad a los trabajos que, según las recomendaciones de los expertos, se pueden llevar a cabo.

Pero tal y como ha recordado Deza, es necesario la unidad de todas las administraciones, por lo que al Ayuntamiento deberían unirse la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. La Junta, en este caso, tiene que dar la autorización para seguir con los trabajos y del Ejecutivo se espera financiación, una financiación que se produjo en esos primeros trabajos.

El homenaje

En cuanto al homenaje del próximo 9 de diciembre, se ha preparado por una comisión que aglutina a todas las asociaciones memorialistas y que está formada por Antonio Deza, Matilde Cabello, José Rojas, José Manuel Matencio y Carmen Sánchez.

Esa comisión ha hecho un llamamiento a todos los familiares de víctimas del franquismo para que se unan a este acto que tendrá lugar en la fosa común del Cementerio de la Salud donde se depositarán claveles rojos para reivindicar, ha indicado Cabello, "el derecho a tener una tumba".

La escritora ha incidido en que "los neandertales ya ponían flores en las tumbas de sus muertos" por lo que "no pedimos nada más". "La gente se está muriendo sin poder poner esas flores", ha recordado Cabello quien ha pedido que no se manipule la historia y que haya "justicia, verdad y reparación".

Carmen Sánchez, por su parte, ha manifestado que "no se puede ser un país avanzado" hasta que no se dé a esos fusilados una consideración de "víctimas" avalada por ley. Ha incidido a su vez en que desde los colectivos se pone el énfasis en las fosas porque "es lo prioritario" ya que, ha advertido, "llegará el día para algunas exhumaciones y no habrá ADN con el que comparar".

Con este homenaje, ha indicado José Rojas, "tratamos de hacer justicia, la que nunca ha habido". Los estudios apuntan que en Córdoba hay 4.000 víctimas del franquismo enterradas en fosas, especialmente localizadas en los cementerios de La Salud y San Rafael.