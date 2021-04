Coronavirus: Córdoba camina hacia el riesgo extremo tras un nuevo tope de contagios en la cuarta ola, 189

El avance de la cuarta ola del coronavirus acerca día tras día a Córdoba al riesgo extremo, que marca una tasa de incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Tras la notificación este miércoles de 189 contagios, la totalidad de la provincia se queda en una IA14 de 215,5, si bien mantiene su tendencia al alza de las últimas jornadas. El Distrito Sur es el único por encima de esa tasa límite con 314,9, mientras que el Guadalquivir sube de nuevo hasta los 249,9, tras unos días en descenso; ambos pasaron a nivel de alerta 3 la pasada semana.

La IA14 de Córdoba es la segunda más alta de Andalucía, solo superada por Granada (228,1), y ambas junto a Almería (214,3) son las tres que superan la barrera de los 200. Sin embargo, otras tres más están por encima ya del riesgo alto (tasa de 150 casos por cada 100.000 habitantes), y son Sevilla (168,4), Jaén (166,1) y Huelva (150,2). Solo Cádiz (142,2) y sobre todo Málaga (94,5) están en una situación relativamente tranquila ante el devenir que está tomando la pandemia en las últimas semanas.

Un hecho que, a la espera de lo que dictamine esta misma tarde el Ejecutivo Andaluz tras recibir los distintos informes de los expertos, no parece que vaya a variar las medidas restrictivas que ahora mismo imperan en la comunidad autónoma, y que se están demostrando poco efectivas a tenor del aumento de los casos con el paso de las jornadas. Y es que dejar todo en manos de los efectos de la vacunación, que como no puede ser de otra manera se están mostrando muy efectiva, no parece lo mejor para frenar la cuarta ola.

Los 189 positivos confirmados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta en Córdoba suponen un nuevo tope en esta nueva fase de la pandemia, pues desde el pasado febrero no se alcanzaba tal cifra en la provincia. Hay que dejar al margen, lógicamente, las notificaciones del pasado miércoles 31 de marzo (352), pues un día antes se anunció el enésimo problema en el sistema de conteo de los casos; y la del pasado sábado 3 de abril (384), dado que la cifra fue la acumulada del Jueves y Viernes Santo.

Hasta este momento, y tras unas tres primeras semanas de marzo con la constante de estar por debajo del umbral de los 100 contagios/día, desde el pasado 23 de marzo la tendencia es totalmente diferente, y que la notificación diaria supere esa cifra es lo habitual. El número más elevado estaba establecido en los 177 casos confirmados el pasado sábado 27 de marzo, cifra que ahora ya queda atrás y marca la clara línea de aumento de positivos en la que ha entrado la provincia, que ya suma 47.038 desde el inicio de la crisis.

Un problema que se acrecienta sobremanera porque tampoco para de crecer la cifra de hospitalizados. El parte de este miércoles de la Junta de Andalucía contabiliza 11 ingresos más, de los que uno ha sido en la Unidad de Cuidados Intensivos de uno de los centros hospitalarios de la provincia. Desde el pasado mes de marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia del coronavirus, han sido 4.021 cordobeses los que han pasado algún día en un hospital, 483 en las UCI. A fecha de 7 de abril, en la provincia se encuentran hospitalizados 124 personas, de las que 32 están en la críticos.

Pero como todo no van a ser datos negativos, este miércoles no ha habido que lamentar fallecimientos en Córdoba, por lo que la cifra se mantiene en 916, tras los tres decesos confirmados el martes para romper una serie de seis días sin muertes en la provincia. Además, la cifra de curados ya ha superado los 38.000, hasta quedarse en 38.020, después de contabilizar 253 en una última jornada que no hace más que reflejar el avance de la cuarta ola y ese caminar, sin prisa pero sin pausa, hacia el riesgo extremo.