Coronavirus en Córdoba: Deza regula el acceso a los supermercados para evitar aglomeraciones

La cadena cordobesa Supermercados Deza ha decidido controlar el aforo de entrada a sus tiendas para evitar que se repitan los hechos de ayer, cuando tuvieron que cerrar dos de sus locales por la imposibilidad de poder reponer las estanterías.

Para evitar que se vuelvan a ver estas imágenes e instando a una compra responsable, Supermercados Deza ha decidido poner a una persona en la entrada de cada tienda controlando el aforo. El encargado o encargada de esta tarea permite que vayan entrando los clientes "poco a poco", evitando así que no haya aglomeraciones en la entrada y recomendando además mantener la distancia de seguridad.

Gracias a esta medida, y según han comunicado desde Supermercados Deza, la empresa está recibiendo numerosas llamadas y mensajes "para felicitarnos por la organización".

También han recordado que "no es necesario" que la familia al completo vaya a hacer la compra, sino que es mejor ir de uno en uno y evitar llevar a niños pequeños.

Han recordado además que empresas como los supermercados no cerrarán sus puertas en ningún momento y dado que la reposición está garantizada se podrá hacer la compra cualquier día. "Vamos a intentar no ir todos a la vez, se trata de no ir a sitios donde haya mucha gente", han aconsejado.

Desde Deza también han compartido el mensaje que se ha enviado a todos sus trabajadores para días como estos. Entre las recomendaciones se pide que recuerden a los clientes que deben usar guantes en las secciones de fruta y chorizo fresco, que no entren más de uno por carro "porque es peligroso" o que se mantenga la distancia de seguridad.

En ese mensaje también puede leerse el siguiente consejo: "Si alguien lleva niños pequeños le decimos que han cerrado los coles para protegerlos, si los traen al super los están poniendo en riesgo".