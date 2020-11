Coronavirus: Córdoba suma otros 334 casos a la espera de que puedan endurecerse las restricciones

Córdoba supera de nuevo este domingo los 300 casos de diarios de coronavirus. Como en el Día de la Marmota, la provincia sigue registrando datos altísimos de incidencia del covid-19, en una jornada en la que se conocerá un posible aumento de las restricciones.

Según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias, la provincia ha sumado este domingo 334 casos nuevos de coronavirus, lo que eleva ya el total de contagios a 18.254 (a estos habría que sumarles los registrados mediante test rápidos y serológicos).

Además, y nuevo en medio de lo que parece una película repetitiva de terror, la provincia vive una nueva jornada negra con siete muertes más. Desde que se inició la pandemia, Córdoba ha registrado 305 decesos. Este domingo, la provincia es la que más fallecidos suma al total de andaluz (que alcanza la veintena).

En cuanto a los ingresos, actualmente hay hospitalizadas en Córdoba un total de 296 personas, de las cuales 44 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En total, la provincia acumula ya 1.666 hospitalizaciones desde marzo (33 más que ayer), 176 en la UCI (tres más que ayer).

El parte no refleja además ningún curado, algo rarísimo. Aunque es cierto que los recuperados están avanzando a un ritmo mucho más lento que los contagios, no es habitual que el parte no recoja ni un solo curado en una jornada concreta.

Puede explicarse con el hecho de que sea domingo y no se acumulen altas, pero lo cierto es que las cifras se relacionan sobre todo con el día de ayer. Además, en otras provincias sí que se informa de recuperados, especialmente en Málaga.

A nivel andaluz, eso sí, es muy bajo el dato de curados, apenas 162 en el día de hoy, cuando se han contabilizado casi 4.000 casos nuevos.

Salud informa además de variaciones en el brote de la residencia de mayores Jesús Nazareno de Montoro, donde ya hay (oficialmente) 68 casos, de los que 54 se corresponden con residentes y 14 con trabajadores).