Unos 20.000 cordobeses llevan más de cuatro años buscando trabajo

Se quedaron en paro durante la crisis y no han vuelto a incorporarse al mercado laboral. Esta es la situación de 20.800 cordobeses que llevan más de cuatro años buscando un puesto de trabajo, lo que los ha convertido en una nueva categoría de desempleados, los llamados "parados crónicos". El término lo apuntó ayer la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, acompañada de su homóloga en Andalucía, Nuria López, quienes alertaron de este colectivo que, además, ha sufrido una merma de las ayudas y que evidencia que "la recuperación no ha llegado a los trabajadores". La situación es alarmante, según CCOO, que ha elaborado un estudio a raíz de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al segundo trimestre. Los números demuestran que en esta década de recesión prácticamente se han triplicado los parados "crónicos" en Andalucía y una tendencia similar se ha seguido en España. Antes de 2007, sólo existía la categoría de parados de más de dos años y, sin embargo, se ha tenido que ampliar ya a más de cuatro años buscando trabajo. Se ha generado, por tanto, "una gran bolsa de pobreza", apuntó López, que dejara "en una situación dramática a miles de familias".

¿Y quiénes son, en su mayoría, esos parados crónicos? Pues se enmarcan entre los dos extremos de la población. Por un lado, los jóvenes y, por otro, mayores de 45 años. Córdoba, con un 13,6%, es la tercera provincia de Andalucía con una mayor tasa de paro de larga duración, tras Cádiz (16,7%) y Sevilla (13,8%). Si se tiene en cuenta sólo al colectivo femenino, aquí Córdoba es la segunda provincia con más mujeres paradas crónicas: un 16,9%. La media andaluza es del 14,7% y la española prácticamente la mitad: el 9,7%. En números absolutos de trata de 12.000 mujeres llevan más de cuatro años buscando una oportunidad laboral.

La construcción es uno de los sectores con más desempleados de larga duración

No obstante, los hombres también sufren esta situación derivada de una década de crisis y pérdida de empleo, aunque en menor medida. Un total de 8.800 cordobeses se incluye dentro de esta categoría y deja a Córdoba como la cuarta provincia -junto con Granada- con una tasa tan elevada (el 10,9%). El análisis de los datos deja otra conclusión para la reflexión y es que Córdoba es el territorio andaluz donde hay más diferencia entre las tasas de paro de las mujeres y los hombres, en todos los tramos relativos al tiempo que se lleva buscando un puesto de trabajo.

La construcción es el sector donde más afecta este paro de muy larga duración, así como la rama terciaria. En los servicios, apuntaron desde CCOO, lo que se da sobre todo es la temporalidad y los contratos precarios, aunque hay mayor tasa de rotación, según el estudio.

Ante estos datos, Borrego alertó de que el paro golpea con fuerza a Córdoba y esto va a provocar que aquí cueste más salir de la crisis y hablar de la recuperación. Así, se mostró muy crítica con la clase política, "con todos", ya que "no están haciendo absolutamente nada por revertir esta lacra que tenemos con el desempleo". "No se van a revertir estas tasas de paro a no ser que se hagan unas políticas de empleo diferentes", advirtió Borrego, quien instó a todas las administraciones públicas y a los gobiernos a que "se crean de verdad que Córdoba es una provincia que, estando como está en el centro de Andalucía, puede ser el eje principal de toda la comunidad autónoma".

Mientras, la secretaria general de CCOO en Andalucía elevó sus quejas a los políticos, en este caso al Gobierno central, a quien pidió que recupere todas las ayudas y prestaciones "que se cargó el PP de un sablazo con la reforma laboral". En este sentido, le recordó al Ejecutivo que eso se puede hacer "por la misma vía que utilizó el PP, el Decreto Ley. Nos gustaría más que fuera con apoyo parlamentario, por eso instamos al conjunto de partidos políticos a que lo secunde".

López también hizo hincapié en que "esta tierra, por la situación de excepcionalidad que tiene, tiene que tener un plan de empleo extraordinario para acabar con esta situación dramática de paro que vive Andalucía, donde las tasas de paro después de diez años de crisis siguen siendo insoportables y donde el paro se está cronificando tanto que está dejando a mucha gente en la cuneta cuando todos hablan ya de la salida de la crisis".

protesta por las pensiones. Varias decenas de personas se concentraron ayer en el Bulevar del Gran Capitán para exigir la revalorización de las pensiones al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El colectivo exige unos subsidios "dignos" y planes de empleo.