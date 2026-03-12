Córdoba establece restricciones para el acceso a edificios municipales con prendas que oculten el rostro

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido poner en marcha una normativa que regula el ingreso a sus edificios cuando se porte ropa que impida la identificación facial, como el burka, el niqab u otras prendas similares. La medida, inicialmente propuesta por Vox, ha sido finalmente aprobada en conjunto con el PP, y contempla la elaboración de un reglamento interno que precise su aplicación en dependencias municipales.El PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra.

Durante el debate en el Pleno, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, defendió la iniciativa como una medida de seguridad ciudadana y prevención: "No se trata de religión ni de ideología, sino de garantizar la tranquilidad de quienes usan y trabajan en los edificios municipales". Para ilustrar el punto, Badanelli comparó la situación con los controles de seguridad en bancos o el AVE, donde es obligatorio mostrar el rostro para acceder.

La propuesta no ha estado exenta de polémica. Los grupos de izquierda, PSOE y Hacemos, criticaron la moción calificándola de xenófoba e islamófoba, argumentando que podía generar estigmatización hacia personas de determinadas confesiones. La concejal de Hacemos, Irene Ruiz, llegó a cuestionar si este tipo de restricciones se aplicarían a otros ritos o vestimentas tradicionales, como las de los nazarenos, mientras que la socialista Alicia Moya defendió la libertad religiosa como un derecho que no debe limitarse.

Sin embargo, desde el PP y Vox insistieron en que la medida es objetiva y funcional, orientada únicamente a garantizar la identificación de los usuarios y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. El delegado de Seguridad, Jesús Coca, explicó que la regulación busca prevenir conflictos y asegurar que todos los ciudadanos cumplan las normas internas de acceso, abriendo incluso la posibilidad de que representantes de la Junta Islámica, como Isabel Romero, participen en la redacción del reglamento.

La normativa aprobada define la ocultación integral del rostro como cualquier prenda que impida total o sustancialmente la identificación facial. No se aplica a la vía pública ni afecta a símbolos o prendas que no tapen la cara, y su desarrollo será responsabilidad de los servicios jurídicos municipales, quienes deberán garantizar claridad, transparencia y seguridad jurídica en su implementación.

En palabras de Badanelli, la medida es proporcional y preventiva, y refleja la intención del Ayuntamiento de asegurar que los edificios municipales funcionen con seguridad, respeto a las normas comunes y protección para todos los usuarios y empleados públicos.