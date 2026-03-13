Córdoba y el clima extremo: "El horizonte es complicado, el problema es gordo"

Cada año que pasa, el clima en Córdoba es más extremo, con veranos de calor asfixiante en los que se hace difícil salir a la calle durante el día, sequías o inundaciones. Los ecologistas llevan años advirtiendo de las consecuencias del cambio climático que, en una zona como el Valle del Guadalquivir, en la que se ubica la ciudad, se nota de una forma especial.

Para analizar esta situación, la iniciativa Rebelión por el Clima ha organizado una charla-coloquio titulada Córdoba, entre sequías e inundaciones en la Biblioteca Antonio Gala en la que han participado Carlos Puentes, miembro del Colectivo Meteofreak, y Guillermo Contreras, miembro de Ecologistas en Acción. Ambos han presentado y comentado la evolución de indicadores del cambio climático a nivel mundial y en Córdoba a partir de datos registrados en las estaciones meteorológicas del Aeropuerto y otras estaciones de la ciudad, así como de los datos y previsiones del Mapa del Clima elaborado por la Junta de Andalucía.

Limpieza de las parcelaciones inundadas por la crecida del Guadalquivir en febrero. / Miguel Ángel Salas

Asimismo, han explicado en términos comprensibles para todo el mundo en qué consisten los fenómenos meteorológicos que con frecuencia se nombran en los medios de comunicación, como es el caso del chorro polar, los trenes de borrascas atlánticas, la corriente del Golfo y las alteraciones en el clima del norte de Europa.

Anomalías térmicas

En este encuentro se han analizado las últimas circunstancias de la climatología en Córdoba, como que el año pasado hubo 38 días a más de 40 grados y en qué medida eso es una anormalidad. Por otro lado, han destacado que la temperatura media en el planeta en los últimos tres años ha sido de 1,5 grados superior a la media histórica, aunque en el Valle del Guadalquivir ha sido incluso mayor. "1,5 grados es lo que la comunidad científica señala como el límite que no deberíamos superar y ya estamos en el camino de superarlo", ha señalado Contreras.

Por otro lado, han explicado en qué consiste el chorro polar ártico y cómo ha afectado a Córdoba en los últimos meses. Al respecto, Contreras ha señalado que es una corriente de aire frío que se mueve sobre el círculo polar ártico, conteniendo el frío polar y evitando que baje hacia el sur. Sin embargo, en la medida en que el Ártico se está calentando más que el conjunto del planeta (en esta zona la temperatura media se ha incrementado en tres grados), el chorro polar se ha debilitado, lo que permite que bolsas de frío bajen hacia el sur y, por el contrario, en el hueco que deja esa bolsa de frío, sube una bolsa de aire caliente.

Turistas se refrescan en una fuente del Patio de los Naranjos. / Efe / Salas

Entonces, lo que ha ocurrido este invierno, "es que un anticiclón se ha situado sobre las islas británicas y uno de esos meandros del chorro polar ha bajado hacia el sur; entonces, el anticiclón ha impedido que el tren de borrascas circule por su camino habitual", de forma que ha llegado a la península Ibérica. "Entre diciembre y febrero han caído en Córdoba 400 litros y en lo que llevamos de año hidrológico son 600 litros, que es más que la media anual", ha puntualizado.

Un futuro abrasador

¿Esto es consecuencia del cambio climático? A esta pregunta, el miembro de Ecologistas en Acción responde que "los científicos son muy prudentes; razonablemente es consecuencia del cambio climático, pero todavía no hay evidencias suficientes". Lo que sí es seguro es que "si la corriente en chorro se debilita, como ya está pasando, efectivamente esto va a pasar en latitudes más meridionales, aquí, más al sur".

"El horizonte climatológico en Córdoba es muy complicado", puntualiza Contreras. De hecho, recuerda que el Mapa del Clima elaborado por la Junta de Andalucía dice que en Andalucía y en Córdoba soportaremos en el periodo de 2015 a 2040 "una media de 16 días a más de 40 grados al año". Mientras, en el horizonte 2070-2100, "Córdoba soportará 61 días a más de 40 grados". "Eso es absolutamente insoportable", ha indicado.

Por eso, como Revolución por el Clima, Ecologistas en Acción y otras organizaciones con sensibilidad climática llevan años reivindicando, "hay que actuar ya y hay que actuar con medidas muy contundentes, porque el problema es gordo".