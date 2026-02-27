Los pantanos de Córdoba superan el 83% de su capacidad a la espera de las lluvias de marzo

Los pantanos de Córdoba encaran marzo en una situación poca veces vista en los tiempos recientes. Tras el intenso episodio de lluvias de finales de enero y principios de febrero, protagonizado por el paso continuado de un puñado de borrascas de alto impacto, esas a las que el Grupo Suroeste europeo da nombre, que causaron daños cuantiosos sobre todo en Andalucía, los embalses están ya por encima del 83% de su capacidad. Y es que a pesar de que en las dos últimas semanas las precipitaciones han dado un respiro, que amenaza con tocar a su fin coincidiendo con la entrada del nuevo mes, las escorrentías y hasta el deshielo de algunas cotas altas han permitido que crezcan más de seis puntos en este tiempo de sol y temperaturas casi primaverales.

De este modo, el conjunto de las 13 presas de la cuenca del Guadalquivir en la provincia acumulan actualmente 2.764 hectómetros cúbicos de los 3.322 que tienen de reserva máxima, tras ganar más de 200 en apenas 15 días, según los datos actualizados del Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Porque tras el paso de Marta, la última de esas borrascas con impacto real en Córdoba -Nils, Oriana y Pedro, que han azotado el norte de España en febrero apenas si se han dejado notar por el Sur-, los pantanos sumaban 2.570 hectómetros cúbicos y se encontraban apenas unas décimas por encima del 77%. El impacto es mayor mirando al 21 de enero, antes del tren de borrascas: entonces, las presas rozaban el 50% y tenían 1.659 hectómetros cúbicos, por lo que la ganancia en apenas un mes es de 33 puntos y más de 1.100 hectómetros.

Una situación que se repite en prácticamente toda la cuenca andaluza que controla la CHG, que engloba embalses también de las provincias de Granada, Jaén, Sevilla, Huelva y hasta Ciudad Real, ya que en su conjunto ahora mismo acumulan 6.614 hectómetros cúbicos del tope marcado en 8.036, lo que significa que están por encima del 82% de su capacidad. En los últimos 15 días, su aumento se refleja en seis puntos y más de 480 hectómetros cúbicos, ya que tras el paso de la última gran borrasca sumaban 6.132 hectómetros cúbicos y se encontraban al 76%. De todas las cuencas, la que está más baja es la granadina (59% y casi 600 hectómetros cúbicos) y la más alta, la de Ciudad Real (100% y 124 hectómetros cúbicos). Echando la vista un mes atrás, la ganancia es del 35 puntos y 2.800 hectómetros cúbicos, pues entonces estaban al 47% y acumulaban apenas 3.812 hectómetros.

Más del doble de agua embalsada que hace un año

Volviendo a la provincia de Córdoba, los 13 embalses acumulan más del doble de agua embalsada que el pasado año por estas mismas fechas, pues entonces estaban al 38% de su capacidad, con 1.266 hectómetros cúbicos. Es más, en un repaso por la situación a finales de febrero durante la última década, sólo en dos ocasiones estaban por encima de la mitad de su capacidad: en 2019 sumaban 1.755 hectómetros (51%) y dos años antes, en 2017, alcanzaban los 1.790 (52%). Por el contrario, en 2023 la sequía era predominante en la provincia, sobre todo en una zona norte que estuvo más de un año sin agua potable, con unos pantanos que ni siquiera llegaban al 20% (19%) y apenas si contenían 639 hectómetros cúbicos.

Las lluvias de 2024 acabaron por resolver una situación en la que las distintas administraciones volcaron sus esfuerzos -y aún siguen buscando soluciones estructurales- y que ahora mismo parece lejana. Porque ya la pasada primavera hubo precipitaciones de notable intensidad y con continuidad, lo que sirvió de alivio para unas presas que este otoño y, sobre todo, con ese tren de borrascas que arrancó el pasado enero, casi se han llenado. De hecho, de las 13 de la cuenca del Guadalquivir en la provincia, nueve están por encima del 90% y otras dos -Vadomojón y Guadalmellato- superan el 80%. ¿La excepción? Los dos embalses mayores, que viven igualmente una situación pocas veces vista. Porque Iznájar, el pantano más grande de Andalucía con 920 hectómetros de capacidad, está al 69% (634) cuando a mediados de enero estaba al 25% (230), y La Breña, con 823 hectómetros de capacidad, se encuentra al 78% (647) cuando hace un mes estaba al 42% (352).