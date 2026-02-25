¿Qué significa en Córdoba ser Señora de las Tabernas? El título que es mucho más que un título

Las tabernas son, sin atisbo de duda, uno de los iconos de la hostelería y la gastronomía en Córdoba. Mucho más que lugares donde saciar la sed y el hambre. Y eso es gracias, en buena medida, a esas cocineras cuyos nombres y rostros no aparecen en las guías gastronómicas ni las adornan soles ni estrellas. Sin embargo, son quienes custodian la tradición gastronómica de la ciudad y dan de comer ¡y muy bien! a los parroquianos.

Con el objetivo de poner en valor su labor, nació hace ya 27 años el título de Señora de las Tabernas, una distinción que otorga el Aula del Vino de Córdoba. Como asegura su presidente, Manuel López Alejandre, se trata de dedicarles un día al año y reconocer que ese elevadísimo nivel en que está la gastronomía cordobesa actualmente se basa en el incansable trabajo de estas mujeres en las cocinas de las tabernas". Así mismo, apunta: "Cuando vamos a una taberna nadie se acuerda de ellas ni las aplaude mientras degustamos las maravillosas tapas que preparan. Mujeres que se levantan muy temprano para ir al mercado y están todo el día en la cocina haciendo un trabajo bárbaro. De la necesidad de reconocer su valía nació el título de Señora de las tabernas".

Igualmente, con el título de Señora de las Tabernas "hemos conseguido salvar la esencia de las tabernas de Córdoba y hemos puesto en valor la taberna como recursos turísticos de la ciudad, un punto de encuentro cultural. Además de consolidar la gastronomía sólida de este tipo de establecimientos donde en sus orígenes sólo se servía vino".

Pero, ¿cómo se elige a la premiada de cada año? "Conversamos con personas de los diferentes barrios de Córdoba para que nos hablen de las tabernas donde suelen ir, cómo los atienden, qué platos ricos se comen y quién los hace". En resumen: "Vamos haciendo una pequeña encuesta y averiguando qué significa su labor para el barrio. Intentamos que sea antigua, con solera, pero no tiene por qué ser histórica".