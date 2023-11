La construcción busca jóvenes para trabajar en Córdoba: la población activa se reduce a la mitad en 15 años

El sector de la construcción en Córdoba necesita gente joven para trabajar. Desde la crisis del ladrillo, en 2008, hasta esta parte, el sector ha sufrido a cuentagotas la pérdida de trabajadores y la población activa se reduce a la mitad tras 15 años de aquel histórico momento, cuando 41.300 personas trabajaban en la construcción y ahora solo lo hacen 21.900.

La búsqueda de empleados cualificados se escucha en todos los sectores económicos del país: desde los servicios, la construcción o la agricultura, todos buscan jóvenes formados para desempeñar tareas que son cada vez más técnicas y para las que ahora se exige formación. Pero los jóvenes no parecen estar especialmente interesados en formar parte de estos sectores y la oferta educativa que hay en Córdoba, para la construcción, se reduce a dos ciclos en un solo instituto.

Una de las mayores preocupaciones de las empresas y de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), por su impacto directo en la actividad de los distintos segmentos que conforman la edificación residencial, la obra civil y las infraestructuras: el 80% de las empresas no encuentra personal para cubrir un determinado puesto de trabajo, y el 70% tiene problemas para encontrar personal capacitado.

Construcor lleva unos dos años alertando sobre esta situación. Aunque sigue siendo un sector que acapara gran porcentaje de la población activa en el país, la incorporación de personal “no es suficiente para paliar el déficit de mano de obra que tenemos”, alerta el secretario general de la asociación, Francisco Carmona.

Es también una población activa envejecida. La media de edad en Córdoba alcanza ya los 48 años, y el 35% de los trabajadores están ya en los 50 años, una realidad que ven “muy preocupante” porque “el problema será más grave dentro de unos años”, mientras la edad de jubilación de estos trabajadores se va acercando. Para Carmona “los jóvenes deben asumir ese relevo”.

¿Está fallando el sector en la atracción de los jóvenes? ¿Por qué no hay interés en la construcción? En los últimos meses se ha constatado en la Encuesta de Población Activa (EPA) un incremento de los empleados en esta área económica. En la provincia hay 296.800 personas con empleo: 20.800 en la agricultura (7%), 28.400 en la industria (9,6%), 21.900 en la construcción (7,4%) y 225.700 en el sector servicios (76%).

“Ahora hay más solidez y estabilidad profesional, lo que hace que las personas vuelvan a confiar y las condiciones sociolaborales y económicas sean más atractivas que las del sector de servicios, que acapara el 76% del total de población activa”, ha explicado Carmona. En la construcción el salario medio en la provincia es de 21.585 euros.

La formación de jóvenes

Para Construcor sería necesario ampliar la oferta formativa y de promoción de un sector que “no es como hace 50 años”. “Hay que darles a conocer la nueva realidad, más moderna y transformada, que no tiene que ver con la idea que se tenía antiguamente, ahora ofrece potencialidad y un entramado para desarrollar una profesión”, ha defendido.

Antes, recuerda Carmona, el que no quería estudiar y su padre trabajaba en la construcción, lo llevaba a la obra y empezaba a adquirir experiencia, pero esa realidad ha cambiado y ahora se requiere formación en el área. "Es necesario que el que quiera incorporarse al sector pase por una previa formación cualificada, una Formación Profesional", explica, y añade que a nivel de Educación "no se le ha dado el foco de atención" necesaria, los módulos de formación "no priorizaban ni tenían como preferente nuestro sector, eso ha hecho que ante la falta de oferta, los jóvenes optan por otras cosas".

En el caso de Córdoba, solamente hay un instituto, el Séneca, en el que hay dos ramas de FP dual dirigidas a la construcción: una de proyectos de edificación y otra obra civil y residencia. El número total de alumnos matriculados son en torno a 60, pero también hay una alta tasa de abandono, por lo que terminan entre 37 y 38 alumnos; "es insuficiente", alerta el sector. Del total de los jóvenes matriculados en FP de Grado Superior, el 0,8% eligieron el módulo de Edificación y Obra Civil.

La población migrante, que en algunos sectores ha venido a paliar el déficit de personal, "está más orientada al sector servicios y no tanto a la construcción o la industria", explica Carmona, y añade que el migrante "es gente con buena voluntad y aptitud, pero necesita trabajar y recursos económicos, no están dispuestos a estar un año en procesos de formación exigentes", por lo que en este ámbito no suelen ser opción, asegura.

Construcor busca, además, corregir la escasa presencia de la mujer e identificar qué causas hacen de la construcción un sector muy masculinizado, y en qué medida ello responde a un déficit en las cotas de igualdad.

Las obras en Córdoba: 73 promociones

El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, afirma que "estamos en un punto bastante aceptable desde el punto de vista de la edificación de residencias". Con todo ello, no se detecta caída de las ventas en viviendas usadas y nuevas: "los niveles de solvencia son óptimos", a pesar de las subidas del euribor, que ha encarecido las hipotecas. Según Obra nueva en Córdoba, octubre cerró con 73 promociones en comercialización, venta o construcción para un total de 3.151 viviendas libres y 240 VPO.

En obra pública, sin embargo, sí depende de la capacidad de inversión de las administraciones. "Sería deseable que esa capacidad tuviera un mayor esfuerzo, el nivel de las infraestructuras que precisan las empresas logísticas para implantarse, esas condiciones que piden no están, ahí tenemos un déficit importante, deberíamos tener mayor inversión per Cápita por habitante de la que actualmente tenemos", ha advertido Carmona.