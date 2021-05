El concejal de Podemos en Córdoba Juan Alcántara admite que se apropió de 110 euros en un cajero y pide perdón

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara ha admitido que se apropió de 110 euros en un cajero y ha pedido perdón por los hechos, que llevaron a la Policía Nacional a detenerlo ayer, 4 de mayo, por apropiación indebida. El edil fue puesto en libertad horas después, tras el pago de la multa, de 210 euros.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba condenó al concejal de Podemos al pago de una multa en sentencia dictada el día 15 de junio de 2020 por la comisión de un delito leve de apropiación indebida tras quedarse con 110 euros en un cajero y ser denunciado por la propietaria tras preguntarle a él por el dinero, que devolvió días después en el banco.

Según el TSJA, el concejal fue citado en dos ocasiones para requerirle el pago de la multa y no compareció a ninguna de ellas. La juez, con el informe favorable de la Fiscalía, ordenó su busca y captura para practicar la diligencia de requerimiento de pago de la multa, lo que motivó su detención ayer y su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, quien lo dejó en libertad tras efectuar dicho requerimiento.

En concreto, el edil ha relatado que los hechos de los que se le acusa se remontan a febrero de 2020, cuando encontró en una cajero de una sucursal bancaria 110 euros. "Me encontré 110 euros en el cajero y tenía que haberlos devuelto el primer día", admite el edil.

"Cuando cogí el dinero, una señora me preguntó si los había visto y como no tenía certeza de que fuese ella su dueña le dije que no", según expone el concejal de la formación morada, quien agrega que desde que eso ocurrió hasta que decidió devolver el dinero a la Policía Nacional pasaron unos "cinco o seis días". En ese tiempo, la propietaria de los 110 euros había ya interpuesto una denuncia, según el concejal.

El concejal pide perdón

"Tenía que haber devuelto el dinero en el primer momento", ha insistido, al tiempo que se reconoce "arrepentido" de haber obrado de ese modo. "He pedido disculpas a la familia y hoy he vuelto a pedir perdón ante el juzgado", ha afirmado Alcántara a su salida de la Ciudad de la Justicia. "Ha sido un error", ha reconocido.

Asimismo, considera que ha sido "otro error" no haberse personado ante el juez cuando lo requirió -dice que esperaba que le llegara la multa para abonarla- y ha lamentado haber pensado que la dueña del dinero iba a retirar la denuncia después de que él hubiera devuelto el dinero y hubiera pedido perdón. "Yo no pensaba que esto iba a terminar así", ha dicho, para comentar que el juez le ha impuesto una multa de 210 euros por los hechos.

El alcalde espera que dimita

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que el concejal dimita tras estos hechos y considera que "no hará falta que se lo pida, sino que abandonará el Ayuntamiento" y que "aplicándose su propio listón y vara de medir dimitirá". Así lo ha expresado este 5 de mayo tras la presentación del acuerdo entre las administraciones para la base logística del Ejército.

El regidor ha mostrado su "sorpresa y tristeza" ante estos hechos, que asegura que el Ayuntamiento no había vivido nunca, y ha dicho que "entristece que nuevamente que la ciudad y el Consistorio tengan que saltar a los medios nacionales por un asunto tan escabroso como este, que la Policía Nacional detenga a un concejal de Podemos".

Bellido ha explicado que "el problema es que en este mandato la oposición se ha empecinado en poner un listón tan alto en la exigencia de responsabilidades", recordando la dimisión de la edil Eva Timoteo (Cs) "por una incompatibilidad, con un error que mantuvo en la declaración de actividades", así como la situación del edil Manuel Torrejimeno (Cs) por "mandar un correo a su gerente con unas funciones" y se haya abierto una comisión de investigación, que sigue en curso y no se conoce cuándo tendrá su próxima sesión.

Frente a ello, ha subrayado que "ningún concejal del equipo de gobierno ni está imputado, ni tiene ningún motivo para estar preocupado", aunque "como todos los gobiernos, hay problemas" en la gestión con "situaciones complicadas y si hay que actuar, se actúa".

Ha señalado que no va a definir "cómo ha sido su actuación, pero se tiene que mirar en su propio espejo con las declaraciones y las peticiones de responsabilidad que Alcántara y Podemos han hecho al gobierno local por situaciones que no se parecen ni de lejos a ésta".

En el análisis de los hechos, Bellido ha manifestado que "la actuación choca" y ha cuestionado "si dejaría el presupuesto público en manos de alguien que ha realizado esa actuación con 110 euros", por lo que no se sabe "cómo se actuaría con más dinero a disposición".

Así, ha defendido que a él le gusta que "hablen en España de Córdoba por la base logística, por los patios y proyectos de éxito, y no por que se detenga a un concejal, porque al final estas cosas son malas para todos", dado que, a su juicio, "la gente no distingue si es del gobierno o la oposición, porque al final lo que sale es que han detenido a un concejal de Córdoba".

IU se remite a las declaraciones de Podemos

Por su parte, la concejal del grupo municipal de IU Amparo Pernichi, ha preferido remitirse a la explicación del edil y de la formación morada. "Entendemos desde IU que primero tiene que hablar Podemos, explicar lo que ha pasado a la ciudadanía y a IU como parte del Ayuntamiento y como compañeros, ese debe ser el primer paso", ha asegurado, tras admitir que se enteraron de lo ocurrido a través de la prensa y defender que "nadie duda de nuestra honestidad, transparencia y nuestro hacer en este Ayuntamiento".

Al respecto, y tras ser cuestionada sobre si ponía en duda estos hechos, ha afirmado que "no dudamos de los datos de la prensa, queremos que la organización afectada, que es Podemos y no IU, hable primero porque es lo más preciso", ha expresado, desligándose del proceder de Alcántara, aunque ambos partidos son socios y presentan mociones en conjunto en el Ayuntamiento de Córdoba.

Alcántara tiene 44 años y milita en Podemos desde el año 2014. Siendo secretario de Organización de esta formación, en el 2019 resultó elegido tras un proceso de primarias como cabeza de lista del partido a los comicios locales, si bien finalmente la plancha la encabezó Cristina Pedrajas.

En junio de ese mismo año tomó su acta de concejal por esta formación tras las elecciones municipales que dieron a José María Bellido la Alcaldía de Córdoba. Desde entonces desarrolla su labor como concejal de la oposición en el Consistorio de la capital cordobesa.