El concejal de Podemos Córdoba Juan Alcántara dimitirá tras su condena por apropiarse de 110 euros

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara dimitirá de su cargo público tras trascender su condena por apropiarse de 110 euros en un cajero de la capital, unos hechos que el propio edil ha asumido y por los que este martes ha pedido perdón. Alcántara fue arrestado el martes tras no responder a los requerimientos del juzgado.

Podemos Andalucía entiende que "la continuidad como cargo público de Juan Alcántara es incompatible con el código ético del partido" y ha deslizado que el edil "ha manifestado su acuerdo" con su renuncia, ha explicado el partido morado en un escueto comunicado en el que, específicamente, no recoge la palabra "dimisión". En todo caso, está previsto que Alcántara dé cuentas este domingo a la opinión pública.

El partido ha agradecido "la labor municipal que Juan Alcántara ha realizado en pos de la ciudad de Córdoba, donde ha subrayado que "ha destacado en la defensa de los servicios públicos, los equipamientos en los barrios y la atención a las personas más vulnerables".

Una labor que el concejal, a partir de ahora, "continuará desde la militancia" del partido morado al que pertenece, toda vez que el viceportavoz municipal "ha manifestado su acuerdo con la apreciación de la dirección andaluza, que entiende que su continuidad como cargo público entra en colisión con el código ético".

Así, el propio Juan Alcántara, "arropado por el grupo municipal", dará cuenta este miércoles ante la opiniónpública "de todo lo sucedido y de la decisión tomada".

Los hechos de los que se le acusa se remontan a febrero de 2020, ya como cargo público, cuando encontró en un cajero de una sucursal bancaria 110 euros. "Me encontré 110 euros en el cajero y tenía que haberlos devuelto el primer día", admite el edil.

"Cuando cogí el dinero, una señora me preguntó si los había visto y como no tenía certeza de que fuese ella su dueña le dije que no", según expone el concejal de la formación morada, quien agrega que desde que eso ocurrió hasta que decidió devolver el dinero a la Policía Nacional pasaron unos "cinco o seis días". En ese tiempo, la propietaria de los 110 euros había ya interpuesto una denuncia, según el concejal.

El concejal pide perdón

"Tenía que haber devuelto el dinero en el primer momento", ha insistido, al tiempo que se reconoce "arrepentido" de haber obrado de ese modo. "He pedido disculpas a la familia y hoy he vuelto a pedir perdón ante el juzgado", ha afirmado Alcántara a su salida de la Ciudad de la Justicia. "Ha sido un error", ha reconocido.

Asimismo, considera que ha sido "otro error" no haberse personado ante el juez cuando lo requirió -dice que esperaba que le llegara la multa para abonarla- y ha lamentado haber pensado que la dueña del dinero iba a retirar la denuncia después de que él hubiera devuelto el dinero y hubiera pedido perdón. "Yo no pensaba que esto iba a terminar así", ha dicho, para comentar que el juez le ha impuesto una multa de 210 euros por los hechos.