Córdoba está en aviso naranja por ola de calor ya que en estos días se llegarán a los 43 grados. Toda precaución es poca después de la primera muerte por golpe de calor en Córdoba. Pero, ¿cómo protegerse ante las altas temperaturas que se esperan?

Lo primero es protegerse del calor. Evite las salidas y las actividades en las horas de más calor y más aún las actividades físicas como el deporte, la jardinería, el bricolaje. Al salir a la calle, procure estar a la sombra. Lleve la cabeza protegida, vestidos ligeros (algodón) y amplios, de color claro. Lleve una botella de agua consigo.

Cierre las ventanas y cortinas en las fachadas expuestas al sol. Mantenga las ventanas cerradas mientras la temperatura de la calle sea mayor que la de su casa. Ábralas por la noche, para facilitar el paso del aire. Manténgase fresco. Permanezca en el interior de su domicilio en las habitaciones más frescas.Si no dispone de una habitación fresca, permanezca algunas horas en locales climatizados en la proximidad de su domicilio. Durante el día, dúchese o báñese varias veces para refrescar el cuerpo. También puede humedecer la ropa.

Con la bebida y la comida. Beba lo más posible, incluso sin sed. La mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría. Los zumos de fruta, la leche, o sopas frías como el gazpacho nos ayudan a estar bien hidratados. No consuma bebidas alcohólicas. El alcohol deshidrata porque facilita la eliminación de agua por la orina y aumenta la sudoración. No abuse de las bebidas excitantes como el té o el café.

Coma según su costumbre, preferentemente fruta y verdura, fraccionando las comidas a lo largo del día y en cantidades moderadas. Evite las comidas calientes, pesadas y copiosas.

Consulte a su médico o farmacéutico si toma determinados medicamentos (para la tensión, el corazón, la depresión…) para prevenir problemas en caso de altas temperaturas. Siga las instrucciones recogidas en el envase sobre su conservación y las instrucciones de su médico.

Y, por último, pida ayuda y préstela a los demás. Si se nota mal por el calor pida ayuda. Si conoce a personas que viven solas o que están enfermas, informe de su estado en el centro de salud y ayúdelas a comer y a beber. Tenga especial cuidado con el almacenamiento y conservación de los medicamentos