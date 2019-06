La Junta pide precaución tras la muerte de un joven por golpe de calor

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido hoy "precaución" a la población tras la muerte de un joven de 17 años por golpe de calor. Aguirre ha recordado que la Junta mantiene activo el Plan de prevención de altas temperaturas, que implica un mayor seguimiento a la población de riesgo, y ha recordado que que las medidas preventivas son clave para que "no se vuelva a repetir".

El consejero de salud ha confirmado que el joven de 17 años, vecino de Castro del Río, estaba trabajando en el campo y "sufrió una insolación" y, tras acudir a los centros de salud de Castro del Río y Baena fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Reina Sofía, donde ingresó en la UCI. El Hospital activó el protocolo especial ante estos episodios e intentó "nivelar las constantes vitales" del joven, que finalmente falleció de madrugada.

Aguirre ha insistido en que "la educación para la salud es lo mejor para prevenir un golpe de calor", sobre todo cuando Córdoba se encuentra en alerta naranja por calor, ya que se llegarán hasta los 44 grados entre hoy y mañana. Especial cuidado deben tener los pacientes crónicos y los mayores de 65 años.

No exponerse al sol en las horas centrales del día, evitar salir a la calle en los momentos de más calor y no hacer deporte ni trabajos que requieran esfuerzo son algunas de las medidas básicas ante días con más de 40 grados. También hay que hidratarse, beber agua aún cuando no se tenga sed, vestir ropa clara y ancha y permanecer en los sitios más frescos de la casa.