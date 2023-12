El comité de la Orquesta de Córdoba denuncia que la Junta le debe 1,5 millones de euros

Solo unos días después de que se conociera la renuncia del gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, el comité de empresa de la entidad ha alzado la voz de alerta por la difícil situación que pasa la misma. Denuncia la falta de una sede, de recursos y la elevada deuda que acumula la Junta de Andalucía con la Orquesta, de 1,5 millones de euros según sus cálculos.

Según explica en un comunicado el comité, "la Orquesta de Córdoba siempre ha sido una orquesta modesta, desde su creación, porque así se la concibió desde las administraciones. Ello no impide que la inmensa mayoría de los directores que pasan por ella quedan encantados con la calidad artística y humana de sus músicos y su personal técnico. Sin embargo, a la hora de ofrecer una titularidad se sopesan las condiciones económicas, logísticas, y se encuentran con que aquí, en Córdoba, una ciudad que pretende convertirse en ciudad cultural, no pueden realizar su proyecto artístico, y por tanto, terminan desistiendo. Y no sólo se esfuman directores y solistas, también los gerentes, que encuentran en otros trabajos mejores condiciones".

La falta de un espacio adecuado para la música clásica, lamentan, ha provocado que el público cordobés nunca haya podido escuchar a su orquesta "como sonaría de verdad, con una acústica decente". Tampoco pueden venir a la orquesta solistas de primera fila, como sí ocurre en otras orquestas andaluzas u otros eventos musicales cordobeses, "porque no hay fondos para sostener esos cachés".

La Orquesta de Córdoba sigue, después de 30 años, sin sede propia, "lo que significaestar supeditada siempre a las necesidades del IMAE, sin espacio para el estudio,actividades, almacenaje…con las oficinas en unas dependencias cedidas por laUniversidad de Córdoba, que son insuficientes". Se suma otro problema más, señala el comité, y es que la orquesta cuenta con funcionarios del Ayuntamiento de los que se jubilaron tres, lo que significa que esos tres sueldos que antaño aportaba directamente el Ayuntamiento, ahora salen del presupuesto del consorcio.

"Llevamos casi 10 años con el mismo vestuario sin que se renueve, año tras año connegativas sobre este asunto por falta de recursos. Nos vemos obligados a abordarobras de envergadura con una plantilla muy pequeña. Tenemos 14 plazas vacantesen un colectivo de 59 trabajadores, lo cual significa cerca de un cuarto del personal.Con esto, desde la oficina y desde la orquesta se hace casi magia para que salganlas cosas adelante, y a costa siempre del desgaste y la salud del personal".

Pero además de que la plantilla es muy reducida, demasiado, "las administracionesno aportan ni siquiera la cantidad necesaria para pagar las nóminas. Esto significaque el resto lo tiene que ganar con venta de entradas y con contratacionesadicionales. Afortunadamente han aumentado los abonos, pero con lascontrataciones entran pocas cantidades y requieren demasiadas veces actuar contemperaturas y condiciones extremas que ponen en peligro los instrumentos, lasalud de los músicos y la calidad artística".

Para agravar más todavía la situación, "en los últimos años las aportaciones de laJunta de Andalucía han sido consistentemente inferiores a las del Ayuntamiento deCórdoba, a pesar de que las dos administraciones que conforman el consorcio,deberían hacerlo al 50% según sus estatutos. La Administración autonómicaacumula ya, a día de hoy, una deuda con la orquesta de casi millón y medio deeuros. Es flagrante el descuido de Córdoba desde la Junta. Para que una ciudad seacultural, no puede faltar la música clásica. Si no se reacciona, la Orquesta deCórdoba puede morir por inanición".

Y todo esto "hemos querido que la ciudadanía cordobesa lo sepa. Así, cuando vayana escuchar a su orquesta y vean que son pocos músicos, que el repertorio es muylimitado, que cada vez es más frecuente la presencia de estudiantes… comprendanque su orquesta está muy mal alimentada. Sin la música clásica, el nivel cultural deCórdoba estará siempre muy limitado".