El colegio Colón sufre el desplome de parte de su techumbre

El colegio Colón ha sufrido en la mañana de este martes el desplome de parte de su techumbre; concretamente la del aula de 4º A de Primaria. No ha habido que lamentar daños personales dado que por la crisis del coronavirus no había alumnos en el aula, aunque sí materiales, puesto que distintas placas de la techumbre han impactado sobre el suelo y los recogidos sillas sobre mesas. En estos días, en plena fase de desescalada, el centro tan solo se encuentra abierto para realizar trámites administrativos.

Desde el Ayuntamiento han informado de que las causas del derrumbe se están investigando. "Esta mañana ya ha visitado el lugar el jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios junto con el arquitecto de la junta de Andalucía", han informado las fuentes municipales.

"En este asunto llueve sobre mojado; llevamos ya tiempo con problemas en el centro", ha insistido el presidente de la AMPA del Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Colón, Óscar Veroz. El presidente del AMPA ha detallado que el pasado otoño tras un temporal de lluvia y viento "pudimos observar que se había producido un agujero en el techo del colegio". Veroz ha añadido que "tras ello, tanto desde la dirección del centro, como desde la propia AMPA, lo pusimos en conocimiento de la autoridad competente, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía".

Posteriormente, antes de Navidad, tal y como ha insistido, hubo otro incidente, que fue la caída de unas tejas al patio del colegio y al exterior. "A raíz de aquello sí que intervinieron los bomberos; se colocaron vallas y un andamio para proteger, pero no se hizo nada más ni se ha hecho nada más", ha puntualizado.

"Hasta ahora hemos esperado que se aborden obras y no se ha realizado nada de nada; se han comunicado ya varios problemas a las autoridades competentes y no se ha hecho nada", ha lamentado el presidente del AMPA. "Menos mal que la caída de la techumbre ha ocurrido en un momento en el que los alumnos estaban fuera por la crisis del coronavirus, menos mal que no ha habido que lamentar daño personales", ha añadido. Parte de las obras que se piden es el arreglo de la cubierta del centro.

Veroz cree que aún no se han realizado obras en el colegio por un problema de competencia entre el Ayuntamiento de Córdoba y la delegación provincial a la hora de abordarlas, "dado que no se han puesto aún de acuerdo en ello puesto que las obras de mantenimiento del centro pertenecen al Ayuntamiento y las obras de mayor calado, a la Junta de Andalucía.