Largas colas y atascos en los probadores en el primer día de rebajas en Córdoba

Tras las fiestas, la cuesta. La de enero. Esa pendiente, también tradicional, que dejan las navidades a su paso y que retumba en la cabeza de los cordobeses -y el resto de los españoles- como una resaca mala al despertarse el día 7. Pero si cae en viernes, la cosa parece mejorar, "al menos para los negocios", que lucen ya carteles predominantemente rojos en sus escaparates y que parecen tener imanes que atraen a todo aquel que se atreve a pasar por delante. Son descuentos del 50% y hasta el 70% de las famosas rebajas de invierno.

Desde primera hora de la mañana, los autobuses de Aucorsa, a huelga póstuma, soltaban viajeros sin cesar en las paradas de Ronda de los Tejares dispuestos a devolver -o descambiar- regalos y aprovechar las primeras ofertas en las grandes superficies y franquicias del centro de la capital. A las 10:00 se han abierto las puertas de toriles, aunque la estampida hacia dentro de esa mega plaza que es El Corte Inglés y del resto de franquicias de moda del centro de la ciudad, no tienen nada que ver con las imágenes que se veían tiempo atrás en los telediarios, en las que parecía que el pistoletazo de salida daba paso a una carrera al sprint hasta la escalera mecánica más cercana.

Eso sí, el atasco en los probadores, las largas colas, para comprar y devolver, y mucho tráfico de gente en las principales vías del comercio de moda del centro de la ciudad -Gondomar, Concepción y Cruz Conde- han dibujado la estampa de un primer día de rebajas en el que muchos cordobeses se han echado a la calle para comprar y disfrutar de los descuentos.

Con las manos llenas de bolsas también rojas, Raúl González -como el que fuera capitán blanco-, ha madrugado en su día de descanso para descambiar los regalos de los Reyes Magos, "ropa y unos cascos que quería en otro color". Aprovechando el primer día de rebajas, se ha comprado dos camisetas y una sudadera al 30% de su precio original y se ha marchado del gigante almacén con "la espinita de una nueva pala de pádel" que están ahora más baratas y es "la ocasión". Su presupuesto estimado para estas rebajas, oscila en torno a los 120 euros más.

Precisamente las devoluciones de las compras hechas en Navidad sirven como excusa a los negocios para atraer la atención de los clientes "con precios tan llamativos" y, "por lo general, la gente que viene a descambiar algo, se acaba llevando algo nuevo", afirma Natalia Gómez, una de las dependientas de la tienda Álvaro Moreno, junto a Las Tendillas. Como consecuencia de las buenas previsiones y del aluvión inicial, "la plantilla se ha reforzado para los primeros días que, encima este año, coinciden con el fin de semana", señala Gómez.

Desde la tienda Silbon, en la calle Cruz Conde, su encargado Miguel Delgado se muestra optimista de cara a estas rebajas de enero y, aunque todavía es pronto, cree que se moverán en cifras parecidas a las del año 2019, apoyándose en las ventas que se han hecho durante esta Navidad, "que ha sido bastante buena". El precio medio del ticket que suele gastarse en su tienda la gente está entre 90 y 130 euros, confirma Delgado.

Ojeando algunas camisas, Manuel Fortes se ha acercado también al centro, ya que sus vacaciones han coincidido con la fecha en que empiezan las rebajas, pero "lo normal es que compre más de forma online que en las tiendas físicas". En las ropas de marca que busca, como Silbon o Scalpers, "el precio no varía mucho porque el ahorro a veces no es mayor de 10 euros", dice. A pesar de ello, su presupuesto para gastar en estas rebajas asciende hasta los 150 euros.

La liberalización de los períodos de rebajas, distribuidas entre nuevas fiestas del consumo como el Black Friday y las ofertas que imperan durante todo el año han distorsionado el concepto original, según declaraciones del presidente de la Confederación Española de Comerciantes (CEC), Rafael Torres, lo que podría acabar provocando un efecto "intenso, pero breve".

En este sentido, para Ana León, que iba cargada de bolsas por la calle Cruz Conde, las promociones que le llegan durante el año al correo, "si estás suscrita a alguna marca, compensan más que las rebajas".

Las rebajas en el pequeño comercio

En Calzados Toril "no hay rebajas desde hace años", afirma el encargado Francisco Muñoz. En la disputa del mercado contra las grandes superficies, que ofrecen unos descuentos altísimos, los negocios pequeños como el suyo se ven obligados "a bajar los precios un montón" para competir en las rebajas, reconoce Muñoz, que prefiere mantener los mismos precios durante todo el año.

A escasos metros, en la calle San Álvaro, más pequeños comercios de moda como My Way o Gancio -que apenas lleva abierto un mes, según cuenta su dueña, Lourdes Caballero-, intentan abrirse paso frente a las franquicias asentadas en la calle Cruz Conde y también advierten en sus escaparates con descuentos que irán subiendo progresivamente, desde un 20% hasta un 50%. En Gancio -"que significa percha en italiano"- Caballero es partidaria de que "precisamente las perchas se queden vacías" y no guardar la ropa de un año a otro, "aunque se venda a precio de coste".

Durante los primeros días, los más beneficiados de las rebajas de invierno serán las grandes marcas y almacenes de ropa por su variedad y su cantidad, pero "luego el cliente empezará a acudir al pequeño comercio", señala Caballero. Y así lo confirma Pilar Pedraza: "Cuando ya me he visto todo lo que hay en los grandes, miro en las tiendas pequeñas porque tienen cosas más especiales".