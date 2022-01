Aucorsa vuelve a la normalidad tras tres días de paros parciales

Se acabaron las muchas colas y las largas esperas del autobús municipal en Córdoba. Los paros parciales de la plantilla de la empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) han concluido a las 20:00 del día 5 de enero tras tres días de movilizaciones. Estos paros, que se han producido, entre otras cosas, por la demora en la negociación del convenio colectivo, han sido secundados por el cien por cien de los trabajadores de la empresa pública y han transcurrido con absoluta normalidad. Los servicios mínimos han sido del 25%.

La protesta también se ha llevado a efecto porque el comité de empresa aspira a "la aproximación en la equiparación de derechos laborales con el resto de empresas municipales del Ayuntamiento de Córdoba". Así, ha subrayado que "estamos a años luz de ellas".

El comité de empresa ha pedido disculpas "por el malestar que se haya podido causar a los usuario de este transporte público. Queremos expresar que no ha sido del agrado del comité haber tenido que llegar a estos extremos, por lo que pedimos comprensión, pero por desgracia para todos no nos ha quedado otra alternativa, tras más de dos años de negociación sin acuerdos por la falta de voluntad política manifiesta".

Los trabajadores han insistido en que el desprecio a sus reivindicaciones de acercamiento a la igualdad laboral con el resto de empresas municipales "ha sido total, a la vista ha estado que en los tres días que ha durado la huelga no hemos recibido ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una conversación. Aún a sabiendas que el trastorno que se le iba a ocasionar a la ciudadanía, sobre todo hoy día de la Cabalgata de Reyes iba a ser importante, no han hecho el más mínimo atisbo de querer tener un acercamiento".

"De todas formas la negociación continúa, no les queda otra, las dos partes estamos condenados a entendernos, quieran o no, porque de lo contrario las movilizaciones continuarán, no cesaremos", han insistido. El comité de empresa ha destacado que la plantilla no se va a resignar a que no le devuelvan como mínimo el cómputo de horas anuales "que el PP le arrebató en 2011 y que a todos los trabajadores de las empresas municipales y empleados públicos de este Ayuntamiento de Córdoba se les restituyó en 2018"; además de reducir la jornada laboral diaria del colectivo de conductores, "la cual puede llegar hasta las ocho horas y 45 minuto de trabajo sin un mínimo de descanso garantizado".

Aucorsa cuenta actualmente con una plantilla compuesta por un total de 397 trabajadores, cuando hace un año eran 412. Precisamente, una de las denuncias del comité de empresa es que faltan conductores.

En contraposición, el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, ya insistió en que estos paros parciales han sido "absolutamente innecesarios" e inoportunos, puesto que defendió que "dañan al comercio y a la movilidad de los cordobeses en días muy importantes, como son los previos a la festividad de Reyes".

"Se han mantenido abiertas todas las vías de contactos y se sigue trabajando junto al comité de empresa para la negociación del convenio colectivo", dijo Torrico. En cualquier caso, el presidente de Aucorsa ha apuntado que los trabajadores están "en su legítimo derecho", aunque no comparte "las formas y el momento en el cual se ha llevado a cabo, porque están todas las vías de negociación abierta".

Torrico defendió que van a "seguir negociando hasta la extenuación y estudiar qué encaje legal y económico tienen las reivindicaciones de los trabajadores de Aucorsa". "Con paros o sin ellos, la voluntad de negociar por parte del gobierno municipal es total", remarcó el presidente de la entidad.