El cogobierno rechaza que haya una "persecución" al sector de la hostelería

El presidente del Imtur ha apuntado que "nosotros trabajamos para que todos aquellos incumplidores de la ordenanza, aquellos que no pagan impuestos, aquellos que explotan a los trabajadores, aquellos que no capaces de construir un modelo de ciudad sostenible , pues que sean sancionados y no pertenezcan al modelo económico y social de esta ciudad".

Los datos turísticos son "falsos"

El presidente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Pedro García, ha restado importancia a los últimos balances turísticos que reflejan una caída del número de visitantes y ha asegurado que "son falsos". "Si tenemos más visitas en la Mezquita-Catedral, que ese dato no lo he dado yo, si tenemos más pernoctaciones incorporando la viviendas turísticas, los datos que ha dado la Junta no son correctos", ha dicho García. "Si sumamos las viviendas turísticas que no teníamos hace un año o dos año y las pernoctaciones a esas viviendas y ves los datos de visitas a la Mezquita, es que no es posible", ha insistido el presidente del Imtur, quien ha apuntado que el organismo quiere incorporar un observatorio turístico.