Hostecor arremete contra el Ayuntamiento de Córdoba por “la persecución” que sufre el sector

La patronal de hostelería de Córdoba Hostecor, antigua Hostetur, se ha plantado. En una asamblea extraordinaria celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), alrededor de 60 empresarios se han unido para denunciar “la persecución” que sufre el sector en materia de veladores. Continuas visitas de la Policía, denuncias infundadas o trabas para conseguir licencias son algunas de las quejas que ha relatado el sector durante la asamblea.

Para la asociación que preside Francisco de la Torre, existen muchos negocios que “no siendo hosteleros, tienen veladores en la calle”, pero, ha apostillado, “no pagan tasas por ello y no se ven afectados por la persecución del sector”. Precisamente contra estos negocios ha pedido Hostecor que actúe la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que “igual que un hostelero que no cumple con la normativa tiene sanción, un negocio de actividad no hostelera sea sancionado por actuar como tal”.

Desde la patronal han planteado una serie de conclusiones después de la asamblea que dejan ver el malestar que hay entre el sector, que ha manifestado su “firme propósito” de devolver al colectivo “el liderazgo económico y social”. Y es que, ha añadido Hostecor, “no está Córdoba sobrada de sectores económicos dinámicos como para ningunear a la hostelería o considerarnos un colectivo especialmente molesto”.

Por esto mismo, una de las peticiones que el sector planteará al Ayuntamiento es que se le permita estar dentro del Consejo del Movimiento Ciudadano “para poder defendernos y debatir dentro de las medidas que se propongan”. Este órgano es el único, además de los partidos políticos, que tiene participación en los consejos rectores de las empresas municipales, como, por ejemplo, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur).

El sector manifiesta su “firme propósito” de devolver al colectivo “el liderazgo económico y social”

Dentro de ese malestar, los hosteleros también han denunciado que viven “constantes visitas policiales por denuncias infundadas” cuando, añaden, “somos los primeros que denunciaremos la ilegalidad”. Acerca de dichas “visitas”, la patronal también ha apuntado que a los empresarios se les solicita la licencia “que hemos pagado, pero que no tenemos por culpa de la administración”. Aquí han criticado que es “intolerable” que se les obligue a pagar y que se les multe por no tener “físicamente” la licencia y han asegurado que hay ocasiones en las que incluso no sirve contar con el justificante de abono de las tasas.

Acerca del tema de las licencias, han pedido la renovación automática y la agilización de los trámites burocráticos en la Gerencia. “Un empresario que decide apostar su patrimonio e invertir en un proyecto empresarial no puede ver lastrado todo por falta de celeridad en recibir documentación”, han lamentado.

Bajo estas premisas, Hostecor solicitará reunirse con todas las fuerzas políticas para transmitir estos hechos y buscar, “desde el consenso y la armonía”, una solución que “beneficie a todos los estamentos implicados”.

Veladores y Sadeco

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ha hecho referencia además al anuncio que en su día hiciera el presidente de Sadeco, Pedro García, con respecto a los veladores. García aseguró que se estaba estudiando la posibilidad de que los propios trabajadores de Sadeco fueran quienes retiraran los elementos de los veladores que se encontraran ocupando el espacio público sin permiso. Según De la Torre, existen dudas sobre “hasta qué punto” un “funcionario” de Sadeco podría ejecutar dicha acción. El presidente de Hostetur ha recordado que existe una normativa sobre veladores y ciertas sanciones hacia los incumplidores, por lo que la patronal estudia si trabajadores de Sadeco tienen la capacidad normativa para retirar elementos de las terrazas.

Análisis turístico

Antes de que se iniciara la asamblea, el presidente de Hostecor también ha hecho referencia a la situación del turismo en la capital. Una de las claves de la reunión ha sido el análisis de la caída de turistas registrada durante el año 2018, cuando los hoteles perdieron reservas por primera vez en nueve años, rompiendo una tendencia al alza que el ejercicio anterior había batido todos los récords.

Sobre esto, De la Torre ha recordado que el sector ya alertaba a principios del año pasado de una clara tendencia a la baja si no se ponía solución a la problemática. Por esto mismo, el presidente de Hostetur ha alertado de dicha caída y ha apuntado que una de las claves, por no decir la más importante, es la falta de promoción turística.

“Estamos reclamando una promoción turística no estacionalizada”, ha manifestado De la Torre, quien ha recomendado que vender Córdoba más allá de mayo “es lo más acertado”. Para ello, ha insistido el presidente de la patronal de hostelería, ya está abierto el Palacio de Congresos, que generará un tipo de turismo desestacionalizador que hasta hace pocos meses era casi inexistente en Córdoba capital.

El sector pide que se promocione Córdoba más allá de mayo

De la Torre ha hecho referencia también a la justificación que el responsable municipal de Turismo, Pedro García, hace acerca de esa caída en los visitantes. Según García, Córdoba no pierde turistas, simplemente no se contabilizan aquellos que se alojan en las viviendas con fines turísticos. “Nosotros nos mostramos contrarios a lo que él piensa”, ha manifestado De la Torre. Además de entender que la referida falta de promoción es la causa principal, el presidente de los hosteleros cordobeses también ha recordado que, precisamente, la vivienda turística que se encuentra “fuera de normativa no genera bien a la ciudad”.

Precisamente sobre la vivienda turística fuera de normativa también se ha hablado en la asamblea o, al menos, De la Torre ha hecho referencia a la misma, como un “caso de competencia desleal” con los hoteles y viviendas regladas que se asemeja al de los hosteleros que no cumplen con la ordenanza de veladores.