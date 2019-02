Hostetur duda de la legalidad de que Sadeco retire los veladores fuera de ordenación

El presidente de la patronal de hostelería de Córdoba Hostetur, Francisco de la Torre, ha informado de que la asesoría jurídica de esta asociación está estudiando el anuncio que hace unas semanas hiciera el presidente de Sadeco, Pedro García, con respecto a los veladores. En su momento, García aseguró que se estaba estudiando la posibilidad de que los propios trabajadores de Sadeco fueran quienes retiraran los elementos de los veladores que se encontraran ocupando el espacio público sin permiso.

Según De la Torre, existen dudas sobre "hasta qué punto" un "funcionario" de Sadeco podría ejecutar dicha acción. El presidente de Hostetur ha recordado que existe una normativa sobre veladores y ciertas sanciones hacia los incumplidores, por lo que la patronal estudia si trabajadores de Sadeco tienen la capacidad normativa para retirar elementos de las terrazas.

Pedro García, eso sí, no confirmó que dicha medida se vaya a llevar a cabo, sino que puntualizó que, de acuerdo con la Ordenanza municipal de Veladores y la Ordenanza municipal de Higiene Urbana, se analiza desde el punto de vista técnico que Sadeco pueda retirar, dentro de sus competencias, los elementos de las terrazas que quedan depositados en el dominio público fuera de horario y de los no autorizados.

Para el presidente de Sadeco, ambas ordenanzas municipales comparten entre sus objetivos el "adecuado uso y mantenimiento del dominio público, así como la retirada de los elementos que lo perturban". Con ello, añadió que "la higiene urbana comprende, entre otros, los servicios relativos a la solución de los problemas que afectan al uso de la vía pública, entre ellos los relacionados con las instalaciones fijas o desmontables".

Una asamblea "muy importante"

Francisco de la Torre ha hecho estas declaraciones antes de presidir una asamblea extraordinaria de Hostetur a la que asisten entre 70 y 80 empresarios. En la misma, se debatirán varios puntos, entre ellos, precisamente, el anuncio de Pedro García.

Además, también se tratará la bajada del turismo durante el año pasado. En este sentido, De la Torre ha adelantado que en la reunión se abordará dicha bajada y ha opinado que la falta promoción turística fuera de la temporada alta es la principal causa de esa bajada.

Sobre las declaraciones de Pedro García, en las que afirma que la caída del turismo no es tal porque no se tiene en cuenta la ocupación en vivienda turística, el presidente de Hostetur ha manifestado que no comparte dicha opinión. En este sentido, ha recordado que la vivienda turística no reglada no repercute en la economía de la ciudad.

Durante el encuentro se votará, además, el cambio de nombre de la asociación. En este caso, se plantea la idea de volver al nombre original, Hostecor, ya que existe una asociación en Murcia que se llama Hostetur antes que la cordobesa.