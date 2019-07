El cogobierno diseña un plan para el desarrollo de las zonas desfavorecidas de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que el próximo mes de septiembre el Ayuntamiento presentará un plan de acción social para los barrios de Las Palmeras, Las Moreras y el Distrito Sur, para “lamentablemente las tres zonas de Córdoba que salen en todos los índices como de las más pobres de España”. Bellido ha adelantado que el plan se va a realizar con la colaboración público-privada.

“Es una tarea de toda la sociedad, liderada por el Ayuntamiento, pero necesitamos que todo el mundo se implique”, ha sentenciado el alcalde, quien ha añadido que “nos van a ayudar a poner en marcha el plan instituciones de nuestra ciudad que tienen un compromiso social muy importante, que quieren colaborar con el Ayuntamiento y que desde luego son muy bienvenidas porque tienen algo que a nosotros nos falta, que seguramente sea la experiencia para sacar adelante proyectos de este tipo”.

Bellido no ha querido adelantar nada de la iniciativa “por no desvelar conversaciones que he mantenido ya con diversas entidades, pero si nada cambia, si nada falla, que no tiene por qué, en septiembre presentaremos ese primer proyecto de actuación serio, que tendrá además su correspondiente contrapartida económica; e insisto en que ese plan social lo vamos a realizar de la mano de instituciones de nuestra ciudad con un claro compromiso social, algunas de las cuales ya están trabajando en esos barrios desfavorecidos”, ha apuntado.

El Ayuntamiento tiene en marcha también otro plan para ejecutar en los barrios desfavorecidos de la ciudad; en este caso heredado del gobierno municipal anterior del PSOE e IU y que corresponde a la Junta de Andalucía. El pasado lunes, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Timoteo, anunció respecto a este impulsado por la Junta que el gobierno municipal recuperará “más de 1,1 millones de euros destinados a los barrios desfavorecidos” que el PSOE no ejecutó del mismo cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Córdoba.

En concreto, se trata de una partida para la contratación de 18 trabajadores sociales y 11 educadores sociales, uno de los primeros pasos que en su día anunció la exalcaldesa, Isabel Ambrosio, que se darían de esta iniciativa de desarrollo. Timoteo explicó que “hay una serie de partidas presupuestarias que nos hemos encontrado que desde el año pasado” no se han gestionado y forman parte de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis)”, ese plan de intervención para las zonas desfavorecidas impulsado por la Junta.

“Nos ha dado especial rabia encontrarnos con que teníamos que haber gastado desde el 1 de septiembre de 2018 un montante de 1.123.183 euros. El gobierno anterior no ha sido capaz de darle una fórmula de contratación y nos encontramos con que tenemos un mes para disponer de esas partidas”, expuso. La edil señaló que “estamos trabajando a marchas forzadas de la mano de la Delegación de Recursos Humanos para buscarle una solución” ya que “sería muy penoso y lamentable que se quedara sin aprovechar ese dinero”.

E insistió en que el gobierno municipal ya está trabajando en un plan “para no dejarlo pasar porque no solo se trata de esta partida” sino que hay otras “que tendrían que ir de la mano de lo gastado hasta ahora”. Para ello, destacó que van a intentar que la Junta de Andalucía les dé una prórroga de forma que se pueda gastar “con cargo a los ejercicios venideros” que quedan hasta la terminación del programa, que será en 2022.

La cultura como industria

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha resaltado que la apuesta para el presente mandato del gobierno municipal de PP y Cs que él preside pasa, entre otras cuestiones, por hacer de la cultura "una industria que aporte riqueza a la ciudad".

Lo ha resaltado en la clausura de la Jornada de Co-Creación del Modelo de Industrias Culturales y Creativas para Córdoba en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), junto a su presidenta, Blanca Torrent, ha señalado que el objetivo descrito sobre la industria cultural "requiere un trabajo estratégico", con "unos medios puestos a su disposición".

Bellido ha reconocido que "estamos en un momento todavía incipiente", en este caso en el "inicio de una jornada de trabajo", en la que participan "agentes culturales que también son agente económicos", pues "son empresas y autónomos del sector, y artistas que se ganan la vida en el mundo de la cultura", y en el gobierno municipal de PP y Cs están "convencidos de que la cultura debe ser uno de los ejes de desarrollo del futuro de Córdoba".

Un pacto por las empresas públicas a los sindicatos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ofrecido un pacto por las empresas públicas a los sindicatos CCOO y UGT después de que estos criticado la decisión del Ayuntamiento de dejar a ambos, junto al Consejo del Movimiento Ciudadano, fuera de los consejos de administración de las empresas municipales. CCOO y UGT anunciaron que por ello daban por rota la concertación con el Ayuntamiento.

“Si de verdad [ a los sindicatos lo que les preocupan son las empresas públicas y por eso quieren estar en ellas, que cerremos un pacto por las empresas públicas en el que aseguremos su viabilidad, su carácter público y la financiación para los próximos años”, ha defendido Bellido. Además, les ha ofrecido reformar los estatutos de las empresas municipales, para que los sindicatos, los empresarios y el Movimiento Ciudadano “tengan su papel en los consejos asesores”.

Bellido ha recordado a los sindicatos que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) indica que “no puede haber otros representantes [en los consejos de administración de las empresas públicas que no sean los propuestos por los grupos políticos, que son los que han sido elegidos en las urnas”. Y ha insistido en que los consejos de administración de las empresas públicas “son una extensión del poder público y, lógicamente, todos los grupos municipales tienen derecho a estar” representados en ellos y, dado el número limitado de consejeros, no es posible que, además de los grupos políticos, también estén presentes, no solo los sindicatos, sino los empresarios y el Movimiento Ciudadano.