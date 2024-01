El 43% de los coches que se venden en Córdoba ya son híbridos y eléctricos

Casi la mitad de los coches que se vendieron en Córdoba en todo el año 2023 fueron híbridos y eléctricos, un mercado que aumenta considerablemente año tras año, sobre todo tras la subida del precio del combustible que ha sufrido España con la guerra de Ucrania, las consecuencias, que aún pesan, de la pandemia y la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones, la restricción de la circulación de los coches más contaminantes en algunas zonas de las grandes ciudades.

Así se desprende del último balance del año ofrecido por la patronal de concesionarios Faconuato, en el que se observa un crecimiento del 30% en la compra de este tipo de vehículos en Córdoba durante el último año, mientras que los de gasolina solo crecieron un 3,6% y los de Diesel registran una caída del 25%. Con todo ello, un 44,41% de los coches vendidos fueron de gasolina, un 43,18% híbridos o eléctricos y solo un 12,41% de Diesel.

Por tipos, el total del mercado de los coches híbridos ascendió a 2.102 operaciones, un 23,36% más a cierre de diciembre de 2023, seguido de los eléctricos, con un 38,7% más de ventas, pasando de 222 a 308. Así, el crecimiento más llamativo, con un 86,4% más de ventas en un año, fue el de los híbridos enchufables, que pasaron de ser 170 a 317 entre 2022 y 2023. Los vehículos de gas aumentaron un 10,96%.

En total, en Córdoba se vendieron 6.503 vehículos en 2023, un 8,05% más en el último ejercicio. Si se desglosa las ventas por canales, el particular crece un 9,6% hasta las 4.196 unidades, mientras que el de empresa lo hace un 6,08% hasta 1.761 unidades. Las alquiladoras bajan en términos porcentuales un 3,28% con 59 compras. En Granada se matricularon 8.551 coches, 4.442 en Huelva, 4.098 en Jaén, 22.943 en Málaga, 20.346 en Sevilla, 15.196 en Cádiz y 7.918 en Almería.

La capital cordobesa tuvo que poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones y la hizo, provisionalmente, coincidiendo con la Acire. El Ayuntamiento de la ciudad tiene en cartera el proyecto para definirla y concretarla y, además, ha prometido instalar entre 50 y cien puntos de recarga para coches eléctricos, puntos que estarán en un conjunto de zonas concretas y se convertirán en islas energéticas. El edil de Movilidad, Bernardo Jordano, considera que la referencia en la materia es Sevilla, y ha admitido que en Córdoba no hay más coches de este tipo porque no hay infraestructura "y no hay infraestructura porque no hay más coches". El edil espera licitar el proyecto antes del verano de este 2024.

El año 2024, el de la descarbonización

El director de comunicación y marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Félix García, ha valorado que “cerramos el 2023 con un crecimiento respecto al año pasado con un mercado de más de 949.000 nuevas matriculaciones. Es un aspecto positivo que destacar, pero que no nos tiene que llevar al conformismo. España debe superar en este 2024 la barrera del millón de turismos vendidos. Para ello hay que seguir impulsando medidas que incentiven al ciudadano para poder avanzar en los compromisos de la descarbonización, a través de la renovación del parque y la progresiva entrada de vehículos de cero y bajas emisiones".

Para García, "el ciudadano ha de saber que ahora es el momento de comprar un coche nuevo. Y más si es eléctrico o híbrido enchufable". Y es que el Plan Moves dispone todavía de fondos, además de la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la compra de estos vehículos. Con todo ello, considera que en 2024 no solo se ha de avanzar en la recuperación del mercado, sino en "el impulso definitivo hacia el vehículo electrificado con nuevas medidas que realmente generen un cambio de tendencia".

Al respecto, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha indicado que el año 2023 "ha sido mejor de lo esperado, pero claramente insuficiente" al estar todavía lejos de las cifras prepandemia: más de 300.000 unidades menos. Eso quiere decir que el sector se está recuperando mucho más lento de lo que lo han hecho otros sectores productivos como puede ser, por ejemplo, el turismo, según Morales.

"Se ha mejorado el aprovisionamiento de vehículos, ya hay vehículos en el mercado, lo que ha generado demanda añadida. No obstante, el contexto económico -con el incremento de los tipos de interés y del precio del dinero- ha desmovilizado a muchas familias que no pudieron cambiar su vehículo el año pasado", ha destacado.

Como sector, "no podemos estar contentos con el resultado de las matriculaciones del año pasado, porque no hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad. Por un lado, los vehículos electrificados solamente han supuesto el 12% del total de las matriculaciones -en España-, muy lejos de la media europea, que se sitúa alrededor del 20%". Por otro lado, ha seguido empeorando la edad media del parque automovilístico. El año 2024 "tiene que ser el de la descarbonización del parque, mediante el impulso de medidas que fomenten las matriculaciones de vehículos eléctricos y quitando de la circulación los coches más antiguos que penalizan el actual proceso de descarbonización".

En la misma línea, la directora de comunicación del Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas, Tania Puchedel, considera que "una de las principales medidas que hay que acometer es sustituir el Moves III por un plan de incentivo a la demanda mucho más ágil y eficaz que incluya el apoyo al vehículo de ocasión y permita cobrar la ayuda en el momento de la compra".