Unos 80.000 cordobeses viven solos, casi el doble que hace 20 años

Uno de cada diez cordobeses vive solo –por elección o ley de vida–; concretamente 78.958 de los 781.451 habitantes con los que cuenta la provincia. Así lo revelan los últimos datos al respecto publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Esto supone que en lo que va de siglo la cifra de cordobeses que residen en hogares unipersonales casi se ha duplicado, al crecer un 45%, dado que, según el IECA, esa cifra era entonces de 44.583 cordobeses.

En el caso de Córdoba capital son 31.438 las personas, el 39,3% del total de los que residen en la provincia en hogares unipersonales. De esta forma, la ciudad califal es el tercer municipio de más de 50.000 habitantes o capital de provincia andaluza en el que más personas han elegido o se ven obligadas a vivir de esta manera. Solo por encima de Córdoba capital están las capitales de Sevilla, con 57.492 personas, y Málaga, con 57.736.

Se trata de hogares compuestos por una sola persona, hombres y mujeres, en su mayoría solteros, separados, divorciados o viudos que no comparten vivienda con nadie. Son sobre todo, jóvenes o adultos que llegan a otra ciudad a estudiar o trabajar, otros que buscan algo más de independencia y, principalmente, abuelos que han perdido a su pareja de toda la vida. Y es que el rostro de la soledad en la provincia de Córdoba tiene el perfil de persona mayor.

De hecho, en la provincia, el 40% de estas personas tienen más de 70 años; o lo que es lo mismo, 31.678. De estas, 13.580 tienen entre 70 y 79 años, y 17.098 tienen 80 o más años. Los datos del IECA detallan que la mayoría de estas personas están atendidas por amigos, vecinos u otros parientes que no son hijos; y que solo en el 13% de los casos tienen la única ayuda de los hijos, porcentaje que se reduce al 9% en el caso de aquellos en los que además de por los hijos, están atendidos por amigos y vecinos. Si volvemos la vista atrás hasta principios de siglo las personas que a partir de los 70 años vivían solas en la provincia de Córdoba ascendían a 19.661; o lo que es lo mismo, un 37,9% menos que ahora.

Teniendo en cuenta que en la provincia hay contabilizados 308.293 hogares, esto supone que uno de cada cuatro es unipersonal. Una tendencia alcista que especialmente se ha multiplicado en la última década. Porque en 2002, cuando el organismo autonómico empezó a dar los datos, el porcentaje era del 17,6% –44.583 del total de 254.304–, mientras que en 2012 ya subió al 20,5% (60.628 de 295.376). Y ahí no queda la cosa, pues una previsión realizada por Instituto Nacional de Estadística (INE) insiste en que en 2035 habrá 96.020 de los 318.060, lo que vendría a ser un 30,1%.

Esos 308.293 hogares se los reparten 78.958 unifamiliares; 32.662 en los que solo el padre o la madre conviven con hijos; 64.719 en los que residen parejas sin hijos; 112.618 en los que viven parejas con hijos; y 19.336 que son otros tipos de hogar. Además, de esos 308.293 hogares con los que cuenta la provincia, 132.054 se trata de propiedades por compra totalmente pagadas; 84.675 son propiedades por compra aún por pagar totalmente; 33.678 son fruto de herencias o donaciones; 25.036 son en régimen de alquiler; 10.902 son propiedades que se han cedido a sus ahora residentes gratis o a bajo precio; y 21.947 se han conseguido de otras formas.

Con todo, el tipo de vida preferente en la provincia cordobesa es el más habitual: hogares formados por dos miembros, aunque con algún matiz. Porque no necesariamente tienen que ser parejas sin hijos, sino que también hay lugar para madres o padres separados, divorciados o viudos con un menor a su cargo, o incluso abuelos que viven con uno de sus hijos. Son un total de 96.431 hogares en Córdoba, de los que el llamado hogar monoparental (familia constituida por un solo adulto y al menos un menor) ocupa un tercio.

De las parejas que residen en un hogar las más numerosas son las que no tienen hijos conviviendo con ellas, 70.363, seguidas de las que viven con dos hijos, 56.506, mientras que las que conviven con un solo hijo son 49.568. Con tres o más vástagos apenas hay algo más de 11.946 hogares en la provincia. Por debajo de éstas solo quedan las 8.800 viviendas con un núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, y otros 6.300 hogares con personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí; en último lugar quedan los 2.300 hogares con dos o más núcleos familiares.

Con todos estos datos, el tamaño medio de los hogares ha perdido medio punto en los últimos 20 años. Así, si en 2002 era de 2,98 personas, en la actualidad apenas es de 2,48 y en el futuro la cifra seguirá disminuyendo, hasta situarse en 2,29 en el horizonte de 2035. Una caída libre, sin aparente freno, que va de la mano de ese mundo cada vez más impersonal y globalizado que se dibuja, hasta el punto de que la tendencia observada en Córdoba es común en el resto del país y lleva ya desde hace algún tiempo a las constructoras y empresas inmobiliarias a lanzar productos para ese tipo de cliente, si bien aún no de forma mayoritaria.