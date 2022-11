Radiografía del sinhogarismo en Córdoba: 369 personas viven en la calle

Hasta 369 personas viven en Córdoba en la calle. Es el dato que ha dado a conocer el director de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Cáritas, José Luis Rodríguez, tras el recuento que ha realizado la Red Co-Habita -integrada por Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Prolibertas (comedor de los Trinitarios), la Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (Adeat) y el Ayuntamiento- con motivo de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar durante los días 8 y 9 de noviembre.

De todas estas personas, ha detallado, "169 han comunicado que están en la calle, fuera de los servicios de alojamiento". Todos estos datos se han presentado después de un centenar de personas hayan participado en la primera Marcha Silenciosa, que ha partido desde la Biblioteca Central y que ha concluido en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba.

Rodríguez ha destacado que ha habido un incremento de personas que se encuentran en esta situación del 20% en el último año, ya que en el recuento de 2021 la cifra de personas sin hogar en la capital cordobesa era de de 307.

De todas estas personas, el 82,38% son hombres y el 17,61 % mujeres. Al respecto, el director de la Casa de Acogida Madre del Redentor ha advertido de que "la situación de la mujer en la calle es de extrema vulnerabilidad y su deterioro es más evidente".

Por edades, el 71,80% se encuentran en una franja de edad de los 30 a los 64 años, mientras que el 23,3% son menores de 30 años. Al detalle, la franja de edad donde más personas hay es entre 45 y 65 años, dato que se repite en anteriores recuentos. Este año se ve un aumento, con respecto al 2020 en la franja de18 a 29 años, aumenta también la franja de edad de 30 a 44 años. La de mayores de 65 se mantiene en un número aún elevado de 16 personas en situación de sin hogar con esa edad en la ciudad de Córdoba.

Más de la mitad de estas personas, el 51% son de nacionalidad española, mientras que el 39,56% son de procedencia extracomunitaria, principalmente de Marruecos.

Para la elaboración de esta radiografía, las entidades de la Red Co-Habita entregan un formulario a estas personas en las que también preguntan las causas que les han llevado a estar en situación de sin hogar. Pues bien, e mayor porcentaje es como consecuencia de la migración, en el 30,08% de los casos. El siguiente porcentaje 22,76 % es la falta de empleo, mientras que los problemas familiares representan un 21,68%. Las adicciones, por su parte, representan un 15,98%.

En sus respuestas, el 47,45% refiere no tener ningún problema de salud, el 30,08% reconoce tener una patología de adicciones y un 11,92 % reconoce tener problemas de salud mental diagnosticado.

Tras estos datos, Rodríguez ha reconocido que "no existe un perfil concreto porque cada persona es diferente y tiene una vida diferente". "No existe un perfil tipo porque muchas de las nueva realidades de pobreza no pueden sobrevivir en una sociedad que cada vez cierra más las puertas a quienes no son productivos", ha insistido.

Más agilidad en las las ayudas

Ante estos datos, Rodríguez ha considerado necesario que haya una mayor agilidad en las respuestas a las ayudas sociales y económicas, más facilidad en los trámites burocráticos, ya que se trata de "una situación de urgencia no puede esperar meses a una primera intervención".

Eliminar las barreras de acceso a los recursos, donde la digitalización es cada vez más presente y deja a esta población en una situación más excluida aún es otra de las demandas que ha planteado, además de pedir "más empatía por parte de los profesionales, de cualquier tipo, a la hora de atender a una persona que vive en la calle porque no cuenta con las mismas garantías de éxito, con lo que cuenta cualquier ciudadano que tiene todas sus necesidades básicas".

También ha criticado la falta de recursos residenciales para personas con dependencia y problemas de salud mental, prueba de ello es que existen personas que esperan un recurso específico más de 2 años.