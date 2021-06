Los acuerdos para la cesión de suelo para la base logística en Córdoba están a falta de "los últimos flecos"

El proyecto de implantación de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba mantiene su hoja de ruta. A falta de que el Ministerio de Defensa confirme lo que ya es un secreto a voces, su ubicación en el polígono de la Rinconada, la comisión delegada permanente que cuenta con instituciones, grupos políticos, agentes económicos y sociales de la ciudad y la Universidad de Córdoba, ha conocido este martes en un encuentro en el Ayuntamiento los avances producidos en las últimas fechas y que permitirán cumplir con los objetivos marcados en el calendario de actuación.

Y esto pasa principalmente porque antes del verano se queden firmados tanto el protocolo como los dos acuerdos que afectan al desarrollo urbanístico de la zona. El primero de ellos, según ha informado el alcalde, José María Bellido, es un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía con los propietarios particulares con el fin de que "haya un compromiso de desarrollo urbanístico en la zona donde se implantaría la base logística", que después de que se haya saldado "sin ningún inconveniente" debería quedar aprobado "en los próximos días", al igual que el protocolo, "que se queda aprobado ya" por el Consistorio.

Al respecto, el regidor ha señalado que "nunca ha habido problemas con los propietarios particulares porque son personas muy arraigadas con la sociedad cordobesa, muy comprometidas y además del interés particular que puedan tener, siempre han estado a disposición del general para que no hubiera problemas". Bellido ha añadido que el Ayuntamiento "hizo su trabajo porque siempre ha ido por delante aquí, ya lo habíamos visto con los propietarios y estamos pendientes de que el resto de administraciones dé el ok a los documentos". Un paso que no debe demorarse dado que la Junta "ya reunió la pasada semana a su consejo de obras" para hacerlo "y se podrá firmar en las próximas semanas".

De hecho, lo normal es que al tratarse de particulares quede rubricado antes que el protocolo y el convenio del suelo, que es el otro punto sobre el que ha habido novedades, y que pasa por el compromiso para ceder suelo público al Ministerio de Defensa para "la implantación de la base" y cuyo acuerdo está pendiente de "los últimos flecos". Con el visto bueno del Ayuntamiento, ahora solo queda que la Junta de Andalucía dé el ok jurídico "para poder dejarlo resuelto antes del verano, antes de que llegue el mes de agosto". Porque Bellido ha incidido en que "por parte del Ayuntamiento está todo aprobado y pendiente de la firma, pero estamos pendientes de que el resto de administraciones den también el ok, que ya lo tienen formalmente, pero que lo aprueben en sus correspondientes órganos, pero no debe haber problemas para que antes del verano se quede firmado".

Ante tal situación de avance y como no puede ser de otra manera, el alcalde se ha mostrado satisfecho porque se van "cumpliendo pasos". Y no solo por eso, sino por el movimiento que ya empieza a haber en torno a la base logística, con la celebración de jornadas de trabajo "para que Córdoba aproveche muy bien este proyecto". Así, tras una primera celebrada el pasado 27 de mayo en Madrid con la presencia de colegios profesionales de la ciudad y grupos empresariales en los que conocieron el germen del proyecto y los primeros contratos que se sacarán a licitación, este miércoles 9 de junio el Ministerio de Defensa organiza en la Universidad de Córdoba el 2º Taller de Arquitectura sobre la base logística.

Este miércoles, el proyecto "negro sobre blanco"

Un encuentro en el que, según ha explicado José María Bellido, "Defensa va a exponer negro sobre blanco los detalles del proyecto que quieren realizar en Córdoba". "Ahora hablamos un poco de un intangible, que fuera de círculos muy profesionales y técnicos es difícil de definir, y mañana, además de informar del proyecto a la sociedad, va a venir muy definido en qué consistirá ese proyecto para Córdoba. Queda por ver si ya se dará a conocer oficialmente la ubicación, sobre la que propio edil ha matizado que "hay pocas dudas" y que será en el polígono de la Rinconada, pues desde el Ayuntamiento apuestan por seguir trabajando "con discreción y siguiendo los ritmos que marca" el Ministerio.

Una hoja de ruta que antes de final de año, ya en el cuarto trimestre de este 2021, continuará con la firma del convenio general que recoge el protocolo; es decir, el paso de las declaraciones de intenciones a las obligaciones que las partes tienen que cumplir. "El protocolo se firma antes para poder avanzar en el proyecto, y es importante porque ya recoge los compromisos financieros de todos, pero antes de final de año queremos que se firme el convenio, porque ya nosotros podremos disponer de los 25 millones de euros, Defensa tendrá que presentar una memoria completa del proyecto y eso requiere de un trabajo más concienzudo por lo que nos damos de plazo hasta final de año para firmarlo", ha finalizado el alcalde.