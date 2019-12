Estas son las canciones que sonarán en el espectáculo navideño del Centro de Córdoba

Los técnicos de Iluminaciones Ximénez están dando los últimos retoques de cara a la inauguración del espectáculo navideño de la calle Foro Romano, que será el próximo jueves a las 18:30.

A 48 horas de que las luces navideñas se enciendan en el Centro de la ciudad, el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, David Dorado, junto con el responsable de Ximénez, Juan Encinas, ha comprobado la marcha de los trabajos, que van a buen a ritmo a la espera de la colocación de algunos elementos ornamentales.

En esta visita han avanzado las canciones que que sonarán en el espectáculo de sonido: Christmas C'mon, de Becky G; Navidad con Paz, de Miliki; Last Christmas, de Ariana Grande; All I want for Christmas, de Mariah Carey; y Mi mejor regalo, de India Martínez.

Iluminaciones Ximénez ha diseñado una estructura que consta con casi 200 metros de túnel, tiene 13 metros de altura en sus puntos más elevados y en él están repartidos 556.000 puntos de luz.

Todos los motivos del montaje, cuya entrada está coronada por una estrella de la Navidad, son de metacrilato, y además de los arcos que se asemejan a los de la Mezquita-Catedral y de los rosetones similares a los de la Capilla de Villaviciosa, también hay un belén, los Reyes Magos o camellos.

Asimismo, en esos 200 metros de extensión del túnel se reparten 17 pórticos con 16 huecos y 13.500 metros de cordón para las bombillas de unos 34 kilovatios.