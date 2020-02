La marcha de la esperanza en la lucha contra el cáncer infantil en Córdoba

Con el verde como bandera, cerca de 1.700 alumnos de 15 colegios distintos realizaron una marcha solidaria en la mañana de este lunes para mostrar su apoyo y lanzar mensajes de esperanza a los niños que están luchando contra el cáncer. La marea de jóvenes de distintas edades avanzó desde el Bulevar del Gran Capitán hasta la plaza de las Tendillas, concienciados por la causa y haciendo visibles sus pancartas y sus escritos, e incluso explicando a algunas personas que pasaban y se preguntaban a qué se debía la concentración.

El pasado 15 de febrero, como cada año, se celebraba el Día Internacional del Cáncer Infantil, y por ello los pequeños tomaron la plaza del centro de Córdoba, aprovechando el sol, e inundaron con su vitalidad el lugar, que contaba con un escenario en el que se encontraba el árbol de la vida. En él, los escolares colgaron las cintas en las que estaban escritos sus mensajes y que la sección en Córdoba de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se encargará de hacer llegar a los niños que se encuentran ingresados.

Alumnos de Las Esclavas, El Carmen, Trinitarios, Divina Pastora, La Milagrosa, La Piedad, Alzahir, Séneca, Calasancio, Los Peques, Alauda, La Aduana, El Encinar, María Inmaculada y un centro educativo de Belmez leyeron en voz alta los escritos que portaron hasta ahí con tanto mimo. Entre ellos, se podían leer mensajes como "You got the power", "Luchando con una sonrisa", "Has podido, puedes y podrás con todo" o "Todos luchamos, todos ganamos".

Los pequeños dejaron clara la importancia del apoyo a quienes lo necesitan y de la actitud ante la enfermedad ("Luchad con vuestra sonrisa"), aunque también manifestaron que los ven como "Pequeños superhéroes" y resaltaron su fuerza para seguir adelante: "La gente luchadora y valiente nos hace mejores". Tras la lectura de mensajes, soltaron globos dorados al cielo que representaban sus buenos deseos llegando quienes más lo necesitan.

La presidenta de la AECC en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, señaló que la implicación de todos los niños en este asunto "es una alegría porque significa que la formación en valores tiene resultado y traspasa los centros educativos, ellos son los ciudadanos del día de mañana". Cabanás puso el foco en la prevención como herramienta principal contra el cáncer, especialmente a través de "inculcar los hábitos saludables para sustituir los hábitos de riesgo y así evitar el cáncer en un porcentaje altísimo".

A día de hoy, el 82,8% de los niños diagnosticados con cáncer consigue superarlo, aunque Cabanás manifestó que "vamos a tratar que sea el 100% con la inclusión de los hábitos saludables y eliminando los tóxicos". En esta línea, la presidenta recordó que hay dos proyectos que trabajan estas líneas en los centros: Comer bien es divertido y El bosque encantado. Con ellos se consigue formar las costumbres de una forma didáctica y divertida para que con el tiempo "no se arrepientan de haber tenido una vida en el lado de la enfermedad".