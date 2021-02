Calles y terrazas al 100% en Córdoba en el primer día del Puente de Andalucía

Las calles de Córdoba han rememorado la normalidad que existía antes del covid en el inicio del fin de semana del Puente de Andalucía. Y es que el buen tiempo ha echado de nuevo a la calle a los cordobeses, que han llenado los paseos, tiendas y las terrazas de bares y restaurantes, que ya pueden ocuparse por completo después de que la capital haya entrado en nivel 3 de alerta por la bajada de contagios.

Terrazas a rebosar, reservas completas para almorzar y un gran ajetreo de personas que, aprovechando el descenso de los casos de contagios de coronavirus, no han renunciado a sus habituales actividades de ocio. Las tiendas han sido el principal objetivo de los cordobeses, abarrotadas y muchas de ellas con colas en el exterior. Personas como Paqui han aprovechado que está permitido salir del municipio de Villaviciosa para, junto a su familia, "visitar Córdoba y comprar ropa nueva".

Pero lo que ha tenido especial protagonismo han sido las terrazas. La plaza de la Corredera, "como todos los sábados", se ha llenado de clientes a los que apenas les ha importado el Puente de Andalucía, sino "despejarse de la rutina con los amigos y disfrutar del buen tiempo", ha explicado uno de los consumidores de la Taberna Corredera. Precisamente, el dueño de este bar que lleva abierto 25 años, Martín Urbano, agradece que estas fechas acompañe el clima, pero, de todas formas, "que sea festivo no se nota porque esta plaza todos los sábados se llena", ha señalado el tabernero.

Por el contrario, Antonio Cruz, dueño del restaurante El Equilibrista ubicado en el Paseo de la Ribera, echa en falta que la gente reserve mesas dentro del local, porque en su caso solo tienen cinco en la terraza que se encuentran reservadas y eso apenas les genera beneficios. Y "más a falta de turistas que son quienes más acostumbraban a venir".

Precisamente, la zona de la Judería ha sido el mayor contraste con el resto de la ciudad. Desoladora hasta en fechas festivas, con una Mezquita-Catedral cerrada al público y en cuyos alrededores apenas había gente paseando. Pilar López, trabajadora de una tienda de souvenirs turísticos cordobeses situada en la Plaza del Triunfo, esperaba mucha más gente en estas fechas. "Da igual qué día sea, pues la situación es una ruina porque, si está cerrada Andalucía, el turismo no viene y en fechas como estas este negocio no encuentra la diferencia con el resto de fines de semana", ha indicado la encargada.

"El año pasado no podíamos casi ni andar por la zona del Casco Histórico y este puente apenas hay ambiente", explica Raúl mientras pasea junto al monumento con su familia.

Y es que el ocio no ha llegado a todos los aspectos de la misma manera. El turismo cultural, por ejemplo, apenas ha destacado pese a la llegada del Puente de Andalucía. El museo de Bellas Artes y el museo Julio Romero de Torres han tenido "la afluencia habitual" pese a la multitud de gente que ha aprovechado el Puente de Andalucía para salir a la calle. "He venido a Córdoba para un evento y, de paso, he aprovechado para visitar varios museos", comenta Marga Aux, joven que reside en Málaga.

En definitiva, comprar ropa, consumir en terrazas y "poder salir de los municipios para visitar Córdoba después de mucho tiempo" es lo que los cordobeses han priorizado en este Puente de Andalucía de 2021 que, aunque con menos restricciones, sigue teniendo a la pandemia como protagonista.