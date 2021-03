La polémica de la base logística del Ejército llega a 'El Hormiguero'

Hay pocos ambientes en los que no se haya hablado de la futura base logística del Ejército de Tierra, que recalará en Córdoba, y que ha generado gran polémica en la vecina Jaén, que también optaba a acogerla. Ha sido en El Hormiguero, programa de Antena 3, el último lugar en el que se ha hablado de este centro logístico y de cómo en Jaén la designación de Córdoba cayó como un jarro de agua fría.

El actor y cómico Santi Rodríguez, nacido en Málaga pero criado en Jaén, llevó hasta el plató de Pablo Motos la noche del pasado miércoles las protestas que sus paisanos llevan protagonizando varias semanas y en las que exigen a las administraciones un mejor trato hacia la provincia.

Sobre la base logística de Defensa y el hecho de que finalmente fuera para Córdoba, Rodríguez apuntó que "todo indicaba que iba a ir a Jaén y al final no ha ido". Preguntado por Pablo Motos, Rodríguez detalló que, a pesar de lo complicado, "todas las fuerzas políticas se habían puesto de acuerdo".

El cómico apuntó también que "se había preparado un proyecto increíble" por parte de Jaén, pero lamentó que "se ha tomado la decisión de que vaya para otro sitio", en este caso para Córdoba, aunque Rodríguez no llegó a decir en ningún momento el nombre de la provincia.

A ello añadió que "no tenemos nada en contra de dónde ha ido, sino que no entendemos que no haya ido para Jaén, con todos los respetos para el resto".

En un alegato por un mejor trato para la provincia jiennense, Rodríguez pidió a las instituciones, concretamente a las "más altas", que "nos tengan en cuenta" porque "estamos muy cansados".