El Ayuntamiento dice que el anterior equipo de gobierno "engañó" a los trabajadores de los museos municipales

El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Torrico, ha considerado que el acuerdo al que aluden los trabajadores de los museos municipales de 2018, con el equipo de gobierno de PSOE e IU, "sería ilegal si existiera". Es más, Torrico ha aseverado que "si alguien se lo prometió se le engañó que pudieran compensarles económicamente".

El edil edil de Hacienda ha hecho estas declaraciones tras la celebración de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba y después de que miembros de CTA hayan protestado en el pleno de aprobación de los presupuestos municipales y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, haya decidido su desalojo del salón de plenos.

En concreto, el citado acuerdo al que aluden los trabajadores es al que llegaron con el anterior equipo de gobierno municipal de PSOE e IU que incluía "el acuerdo por exceso de jornada a pagar una productividad de 600 euros al año y el compromiso de meter a 10 o 12 trabajadores".

Sin embargo, según Torrico, ese acuerdo económico no es posible. Los trabajadores han estado en huelga durante los días centrales de la Semana Santa, un paro que, según ha anotado el concejal del PP "no se ha notado, y no ha ha habido ninguna reclamación" por parte de ningún turista cuando han llegado y se han encontrado con espacios como el Alcázar de los Reyes Cristianos cerrados.

"Si desde 2018 entendían que no se le aplicaba esa cuantía supletoria, por qué -lo reivindican- ahora cuatro años después", se ha preguntado. Sin embargo, esta no es la única cuestión que ha lanzado el concejal, ya que también se ha cuestionado por qué esta plantilla municipal tampoco lo ha reclamado en los tribunales. "Es un supuesto acuerdo que no existe y sería ilegal que existiera", ha subrayado.

Torrico, además, ha avanzado que mañana martes 19 de abril se va a celebrar una mesa de negociación "para ver cómo se pueden ajustar turnos y jornadas, pero entendemos que económicamente es inviable y si, alguien se lo prometió, se le engañó que pudieran compensarle económicamente".

En este próximo encuentro, ha insistido, "se verá cómo se puede compensar, pero no han escogido la mejor fecha para sus reivindicaciones y no compartimos sus argumentos".

Al respeto, la edil de Turismo, Isabel Albás, ha señalado que "todos somos conscientes de que la negociación corresponde a Recursos Humanos", si bien, ha matizado que "desde el puto de vista turístico no es lo más acertado estar en huelga, pero no es una responsabilidad que afecta a turismo".

Albás ha destacado también el elevado índice de ocupación hotelera registrada durante la Semana Santa en Córdoba, que ha oscilado entre un 85 y un 90%. En su comparecencia, además, ha explicado que los restaurantes ubicados en la zona de la Judería "han estado llenos y pasear por el casco estos días fue una maravilla".

También ha aludido al "gran trabajo" que ha llevado a cabo la plantilla de Sadeco durante la Semana Santa y ha recordado que estas tareas las han llevado a cabo 70 trabajadores y 22 vehículos.