La plantilla de los museos municipales de Córdoba: "Nos han empujado a la huelga"

Los museos municipales de Córdoba -el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Taurino y los Baños Califales, a excepción del Taurino- están cerrados en los días centrales de la Semana Santa por la huelga de sus trabajadores, los ordenanzas. Una situación que está provocando que miles de turistas no puedan acceder a los mismos, ya que a su entrada hay carteles en los que los sindicatos anuncian el paro, pero tanto en español, como en inglés y también en francés.

Como prueba el folio que hay pegado en la puerta principal del Alcázar de los Reyes Cristianos: "Estamos en huelga por defectos del alcalde (PP)". Pero no solo el cartel anuncia que no se puede acceder al monumento, que según datos anteriores a la pandemia facilitados por los sindicatos, desde el Jueves Santo y hasta el Domingo de Resurrección solía recibir 25.000 visitas, ya que también hay delegados sindicales dispuestos a explicar sus reivindicaciones.

Uno de ellos es Joaquín Pérez, de CCOO Córdoba, quien explica el motivo del paro. El Ayuntamiento, arranca, "no se ha sentado ni siquiera a negociar, no es un conflicto laboral, dicen que fue un acuerdo ilegal, y que es ilegítimo". "Nos han empujado a la huelga, ni siquiera se han sentado a negociar para solucionar el problema. Aquello no se hizo en su día y no se llevó el trámite correspondiente, aunque nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo", añade.

En concreto, Pérez alude al acuerdo suscrito entre la plantilla de los museos municipales con el equipo de gobierno del PSOE e IU en 2018. Aquel acuerdo incluyó el pago de una productividad de 600 euros al año y el compromiso de aumentar la plantilla. Sin embargo, desde entonces no ha habido nuevas incorporaciones a la plantilla, mientras que los trabajadores sí han hecho sus turnos correspondientes, según han expuesto.

Y es que la falta de personal es otra de sus reivindicaciones. Actualmente, la plantilla de está formada por 22 trabajadores, de los que dos se encuentran de baja prolongada, y que trabajan en cinco espacios a dos turnos.

Como ejemplo, anota Pérez, en el Alcázar de los Reyes Cristianos este Jueves Santo "se tenía que abrir con cuatro personas. "En un día pueden entrar entre 2.500 y 3.000 personas, pero ¿se puede prestar un servicio adecuado con cuatro personas en un espacio como este?", se ha preguntado.

Se trata de unos argumentos que comparte con el secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Córdoba, José Javier Lendinez, quien también se encuentra a las puertas del Alcázar. Mientras los turistas llegan y se topan las puertas cerradas, asegura que "estamos en un momento insostenible: falta de personal en todos los museos, nos proponen unos cuadrantes desproporcionados, con turnos de 9 y 10 horas los sábados, no se sientan a negociar e imponen todo".

Lendinez, no obstante, es consciente del perjuicio que están provocando entre las personas que eligen Córdoba estos días para pasar sus vacaciones de Semana Santa y no pueden visitar los museos municipales. Así, reconoce que "los trabajadores no quieren ir a la huelga, pero no nos queda otra solución" y recuerda que la plantilla "lleva años cumpliendo el acuerdo de 2018, pero no ven que se les retribuya por esto". A su juicio, en estas salas museísticas debería trabajar en torno a 35 trabajadores, en lugar de los 22 actuales. Es más, advierte de que "no podemos permitir que haya seguridad privada en la Posada del Potro cuando vivimos del turismo".

"Desde la parte política no ponen ninguna solución", lamenta y destaca que han pedido una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jorado, "pero hacen caso omiso".

El paro también está convocado por el sindicato CGT, que critica "el ataque del gobierno municipal a los trabajadores. Mientras de que desde CTA, su por partovz, Manuel González, avanza que este paro no será el único, ya que también tiene previsto cerrar el 2 de mayo. Tampoco descartan, según anuncia, no abrir los museos municipales un fin de semana entero en mayo -mes clave en Córdoba para el turismo- "si no se quieren sentar".

A pesar del cierre de los museos municipales, son miles de turistas los que visitan Córdoba estos días y las calles del Casco Histórico están repletas de visitantes.