Los vecinos de La Axerquía critican al Ayuntamiento por dejar parte de sus políticas "en manos de la caridad"

Las duras críticas que el Ayuntamiento recibiera por parte de más de 40 colectivos sociales, así como de varios consejos de distrito, entre los que figuran el Noroeste o el Sur, han vuelto a materializarse ahora. En este caso, ha sido la Asociación Vecinal La Axerquía la que ha denunciado al equipo de gobierno liderado por el popular José María Bellido, cuya acción política, ha advertido la organización, "no puede dejarse en manos de la caridad".

Para La Axerquía, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto varias realidades, entre ellas, "los efectos de la privatización" de servicios públicos o la falta de personal "de la cada vez más lánguida administración local". Con ello, han reprochado que, "en plena vorágine del covid-19", se haya sacado adelante el presupuesto municipal "sin partidas específicas o sin una modificación sustancial del mismo que impide hacer frente a las situaciones sociales más desvalidas".

Desde esta asociación de vecinos han cargado también "las graves carencias" que a su entender pesan sobre los Servicios Sociales municipales y han apostillado que los convenios de garantía alimentaria firmados por el Consistorio "se han exhibido como plenamente insuficientes".

La asociación que preside Juana Pérez sí ha valorado que, al menos, haya surgido "una solidaridad y cooperación vecinal espontánea que está paliando esta situación tan angustiante". Para La Axerquía, "son las vecinas y vecinos quienes, al observar o tener conocimiento de cualquier situación anómala, dan la voz de aviso entre el vecindario y se ocupan de que la familia necesitada tenga comida ese día, le acercan la compra a las personas mayores o se ofrecen a tirarles la basura".

En cualquier caso, desde esta organización vecinal han pedido la "total coordinación" de las áreas municipales, especialmente en la iniciativa Todos por Córdoba porque "no es posible que por un lado esté Servicios Sociales y por otra la Delegación de Solidaridad a su libre albedrío". Para que esto sea posible, han pedido más personal para todas las delegaciones que lo precisen porque "no es de recibo que no cubran bajas, jubilaciones y cada vez tengamos menos administración lo que significa menos derechos ciudadanos".

También, desde La Axerquía han solicitado al equipo de gobierno municipal que cuente con los órganos de participación ciudadana, preferentemente con los consejos de distrito y las asociaciones de vecinos.

Iniciativas de la asociación

La Asociación Vecinal La Axerquía también ha explicado que realiza un seguimiento sobre todo a personas mayores, la mayoría mujeres que viven en extrema soledad. "Este proyecto va más allá del momento actual, ya que creemos que el tejido asociativo está para acompañar al vecindario en sus necesidades y armar las estructuras que ayuden a su reivindicación y exigencia a las administraciones, que son las que en primera instancia deben atenderlas".

Además, han habilitado un fondo económico que se está administrando para poder atender a las familias que lo necesiten "de forma excepcional", mientras lleguen las ayudas oficiales, las cuales, han sentenciado, "quizás lleguen la semana que viene, dentro de dos… no se sabe".