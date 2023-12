El frío invernal llega a Córdoba con un aviso amarillo por bajas temperaturas

El frío invernal ha llegado a Córdoba. Aunque la estación más fría del año no llegará hasta el próximo viernes 22 de diciembre, los rigores invernales ya se están anticipando. Tanto, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar este miércoles 20 de diciembre el aviso amarillo por bajas temperaturas en la capital y también en los municipios de la comarca de la Campiña, .

El aviso amarillo por frío comenzará a las 00:00 de este miércoles y se extenderá hasta las 09:00, una franja horaria en la que el mercurio bajará hasta un grado bajo cero en municipios como Almodóvar del Río, Montoro, Palma del Río y la capital cordobesa. La temperatura máxima, por su parte, será superior a la registrada en los últimos días y alcanzará los 15 grados.

El frío, no obstante, seguirá en Córdoba durante los próximos días, aunque será más liviano. No en vano, las mínimas previstas hasta el 25 de diciembre, día de Navidad, se moverán entre los 2 y 3 grados, mientras que las máximas alcanzarán incluso los 17 grados.

Por el momento, la Aemet descarta que se vayan a registrar lluvias durante los próximos días, por lo que la se sequía continúa un mes en la provincia.