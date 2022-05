La que se avecina

El otro día estuve hablando con mis vecinos y me dio miedo escuchar a algunos, pero miedo no por susto, si no por la que pueden liar, que después de dos años sin mes de mayo como debe ser están como una gaseosa que han movido más de la cuenta, una cosa. Nada de lo que extrañarnos, por otra parte.

Un amigote del barrio, Jesús, que vive al principio de la calle Montero, tiene anotado en un calendario los días que quedaban para mayo y los que quedan para la Feria, y con eso yo creo que ya no tengo que explicar nada más. Que han sido dos años de no hacer nuestras cosas, de no disfrutar de nuestras fiestas, y muchos se han puesto en modo cohete, y están deseando encender la mecha, y los comprendo.

Claro que los comprendo, porque a mí también me pasa algo parecido, seamos sinceros. Y me voy a plantar en las Cruces del barrio y voy a besar las barras cuando las vea instaladas, aunque me llene con la pringue de los pinchitos, que me va a saber a gloria bendita. Y claro, nuestro mayo es que es muy mayo, es pura fiesta, y la más fiesta entre las fiestas, es la Feria, que eso es alternar desde que llegas. Y al que le gusta alternar, como me sucede a mí, pues se vuelve loco, porque en la Feria, en la bulla o en cualquier barra, te encuentras con amigos que no ves desde hace mucho.

Este año eso va a ser exagerado, lo que yo les diga, porque habrá gente que no veamos desde hace tres años, que la cosa se dice pronto, y claro, la alegría va a ser más grande, ya ves tú los abrazos, que vamos a acabar con la columna vertebral doblada, lo que yo les diga, que eso va a pasar.

Pero bueno, no nos adelantemos, que para la Feria todavía queda un trecho y cosas muy bonitas por ver y por disfrutar, que ojalá se mantenga el tiempo como hasta ahora, y que no suba más la temperatura, que luego se suda tela bajo las lonas. Cayetano y Soraya nos hemos hecho un calendario para que no nos dejemos nada atrás y podamos estar en casi todos los sitios, que nuestra intención es estirar este mes de mayo lo más que podamos, que toca disfrutarlo como se merece.

Por eso empezamos el pasado viernes, con la presentación en el Palacio de Viana con la Guía de Los Patios que han hecho en mi Día, como ya viene siendo habitual. Sinceramente, la mejor que han hecho hasta ahora, vaya cosa elegante y con estilo, pero mucho, que da gusto verla, y sobre todo muy clarita, que viene todo muy bien explicado y muy detallado, que lo lee cualquiera que no sea de aquí y se entera a la perfección. Una cosa bien hecha, de verdad. En fin, que ya estamos en lo que estamos, pero con prudencia, que tampoco es cosa de fastidiarlo ahora, que llega lo mejor.