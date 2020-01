Los autónomos muestran preocupación por las medidas económicas del Gobierno

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado este jueves que las “medidas económicas que se están anunciando” por el nuevo Gobierno de la Nación están provocando una “profunda preocupación” en los autónomos, a los que ATA representa.

Luego de haberse reunido con el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en compañía del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, Amor ha alertado de su preocupación ante las medidas económicas que ha previsto llevar a cabo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, “que, sin duda, van a tener una repercusión, que calculamos que será de más de 25,0 millones de euros”, cuando, según las estimaciones de ATA, “la recaudación en el país será de 6,7 millones de euros”, lo que implica que “hay una diferencia de 18,0 millones de euros con las medidas económicas anunciadas que, sin duda, al final la van a pagar las clases medias”, según han calculado.

Ante ello, en ATA-Andalucía harán “lo que saben hacer los autónomos, que es trabajar”, pero ello no impedirá que en la organización que preside Amor estén “muy atentos para no perder el buen camino iniciado para los autónomos y que no se vengan a bajo los derechos” que les corresponden. Además, Amor ha comentado que esperan “que no se demonice la figura del empresario y del autónomo”.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha destacado este jueves el “valor fundamental” que representa el colectivo de los autónomos en la comunidad andaluza con casi 540.000 personas, y ha resaltado que casi el 80% del empleo autónomo creado en España en 2019 corresponde a Andalucía, con un crecimiento registrado en el número de autónomos de 11.500, lo que supone un aumento de un 2,2%, frente al 0,2% de incremento registrado a nivel nacional.

Durante la reunión sostenida con los autónomos en Córdoba, Bravo ha recordado que una de las primeras medidas adoptadas por “el nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs” fue el incremento de la tarifa plana, la rebaja fiscal que, según ha recordado, “permite a los autónomos tener mayor renta disponible para contratación, inversión o desarrollo de su actividad económica, y una planificación estratégica financiera que busca facilitar el acceso a la financiación y a los avales de las sociedades de garantía recíproca”, ha comentado.