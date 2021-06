El asesinato de las niñas de Tenerife aviva la pesadilla del caso Bretón

El asesinato de las niñas de Tenerife Anna y Olivia supuestamente a manos de su padre, Tomás Gimeno, ha conmovido a todo el país en los últimos días y ha hecho revivir la pesadilla del caso Bretón, el padre que acabó con la vida de sus dos hijos en Córdoba en octubre de 2011. Los paralelismos entre la desaparición y muerte de Ruth y José y la de las dos pequeñas de Tenerife es innegable, e incluso el juez instructor de este último caso repite algunas de las ideas que ya plasmara en sus autos el magistrado José Luis Rodríguez Lainz en Córdoba.

La principal, que el presunto asesino, Tomás Gimeno, "de manera deliberada quiso colocar (a su expareja) en la incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido en sus manos Olivia y Anna". Es la violencia vicaria, un concepto que en los últimos meses se ha repetido de manera reiterada y que se refiere a la capadidad de los maltratadores de utilizar a sus propios hijos para causar un daño mayor a sus parejas o exparejas. Es lo que hace diez años hizo José Bretón, el monstruo de Las Quemadillas, y el vector que ahora habría movilizado a Gimeno en Tenerife.

Desde que el viernes fuera localizado en el fondo del mar el cuerpo de la pequeña Olivia, las redes sociales han hecho saber las similitudes entre ambos casos. La profesora de la Universidad Abierta de Cataluña Ana Bernal-Triviño, que se ha hecho muy popular en los últimos meses por su participación en el documental sobre Rocío Carrasco, ha sido una de las voces acreditadas que ha recalcado este paralelismo: "Bretón también era un padre buenísimo ante gran parte de la gente. Espero que una vez más abráis los ojos ante la dimensión de la violencia vicaria. No podemos permitir más asesinatos de menores. No podemos permitir más víctimas", ha advertido a través de la red social Twitter. Y, en otro mensaje, ha recordado una de las frases que se le atribuyen a Bretón: "Te daré en lo que más te duele".

Otra tuitera, Noor A. Lamarty, ha recordado que "leer todos los informes del caso Bretón me hace darme cuenta la importancia del NO". "Lo único que esa madre quería era divorciarse, lo único que dijo fue que NO. El NO acabó en el asesinato de sus dos hijos. Porque la educación de muchos hombres se basa en NO aceptar el rechazo", explica en un mensaje que ha acumula numerosas interacciones.