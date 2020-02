Los vecinos del Campo de la Verdad dan dos semanas al Ayuntamiento para que solucione la falta de aparcamiento

Ultimátum. Los vecinos del Campo de la Verdad dan dos semanas al Ayuntamiento de Córdoba para dar respuesta a los problemas de aparcamiento de la zona, especialmente durante las citas que generan aglomeraciones. Los representantes vecinales han llevado a cabo una asamblea, junto a los vecinos del Guadalquivir, en el que han escuchado las propuestas de los habitantes de la zona, que trasladarán al Consistorio la semana que viene.

De no ser atendidos, se celebrará una concentración el próximo 12 de marzo a las 19:00 en la plaza de Santa Teresa, en la que tomarán una decisión sobre cómo actuar ante la falta de respuesta. Entre las opciones, los vecinos plantean una serie de movilizaciones.

El presidente de la asociación vecinal Puente Romano, Juan Moreno, ha destacado que "no pedimos quedarnos aislados, queremos que cuando haya eventos, podamos tener una zona de aparcamiento con identificación", y así se lo harán saber al Ayuntamiento de Córdoba, aunque "no es algo que no se sepa ya". Los residentes llevan haciendo esta reivindicación durante más de tres años.

Moreno ha aclarado que los encuentros como "la cabalgata, el Mercado Medieval o Ríomundi son buenos para los vecinos y queremos que se hagan", pero ha defendido que "lo que no puede ser es que tengamos que irnos lejos de nuestras casas a aparcar".

En esta línea, ha destacado que "los eventos son casi todos los fines de semana prácticamente", lo que dificulta mucho la situación de los vecinos, que de momento no tienen alternativas, "aparte de dejar el coche en tu casa". Moreno ha recalcado que la medida solo se tomaría "en las ocasiones especiales" para no perjudicar al resto de ciudadanos que quieran visitar la zona.

Además, ha apuntado que los residentes en la calle Jiménez Amigo "tienen que aparcar en el lindero que da con la autovía", un lugar que no ofrece seguridad, "especialmente cuando llueve", y que puede acabar generando algún problema mayor por su proximidad a la carretera. Por ello, ha hecho hincapié en que "los vecinos quieren una solución y es perfectamente viable, siempre que haya voluntad política".

Esto último es una petición de los vecinos han trasmitido a los representantes. Moreno ha destacado la importancia "de que nos podamos poner de acuerdo", ya que se trata de "un distrito con una extensión muy grande, que limita mucho las inversiones". Esto también hace que "a algunos vecinos les afecte más que a otros, y que cada uno pida una solución distinta".

Moreno ha hecho hincapié en que "ya se han hecho cosas parecidas, pero sin pedir la identificación", con lo que "no se solucionaba realmente el problema". Por ello, ha avalado el uso de tarjetas, al igual que "una mejor concienciación por parte del Ayuntamiento para favorecer el servicio público".

No es la primera vez que se realiza esta petición desde la asociación vecinal. El año pasado ya se manifestaron para pedir que el aparcamiento fuese exclusivo para los vecinos del barrio. Aun así, en este caso han optado por favorecer al resto de ciudadanos y la celebración de los distintos encuentros culturales que se dan en la zona, mientras que defienden que estos no deben alterar, en la medida de lo posible, el día a día de los habitantes.

En el caso de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, el año pasado los vecinos tuvieron habilitado un aparcamiento en las zonas Miraflores y zona de las calles San Cristóbal, Arzobispo Barrios, Acera de San Julián, y también en las vías señalizadas del barrio de Fray Albino. Sin embargo, en otras citas como la Magna Nazarena, tardaron en conocer el plan de tráfico y aparcamiento.