Los alumnos top de la Universidad de Córdoba

Apenas superan apenas la veintena de años y tienen ya el mérito de codearse entre la elite de los alumnos más sobresalientes de España. Ingenieros Forestales, médicos, biólogos, enfermeros, educadores... Todos comparten haber entrado en en el ranking de la Sociedad Española De Excelencia Académica (Sedea), que cada año publica su clasificación de los estudiantes más sobresalientes del país. De todos ellos, más de una veintena han realizado o continúan sus estudios en la Universidad de Córdoba (UCO) y el Día ha hablado con cinco de ellos para conocer su historia.

Elisa Vega, la primera de España en Ingeniería Forestal

Es Elisa Vega Martínez la alumna de la UCO que más alto ha llegado en este ranking. No en vano, es la primera egresada de toda España en el grado de Ingeniería Forestal. A sus 22 años, esta cordobesa señala que recibir este reconocimiento es "una forma de demostrarme a mí misma y a todos los estudiantes que con esfuerzo y constancia se puede llegar muy lejos".

"Mi truco no es ninguna técnica especial de estudio ni nada por el estilo, simplemente me centro en disfrutar y aprovechar todo aquello que se me plantea por delante", indica y anota que el hecho de ser la primera de toda España en Ingeniería Forestal supone "una gran responsabilidad, ya que implica que debo mantenerme en esta línea y mejorar".

Tras cursar el grado de Ingeniería Forestal, Elisa ahora realiza un máster y subraya que su paso por la Universidad de Córdoba "ha sido muy completo, ya que no solo me he ceñido a cursar las asignaturas de mi grado, sino que también he aprovechado para ampliar mis aptitudes transversales".

No en vano, Elisa ha participado en el Aula de Debate de la UCO y ha participado en el Consejo de Estudiantes. Además, ha disfrutado de una estancia en Finlandia con el programa Erasmus durante el tercer curso. "Mi formación ha sido, y sigue siendo, muy completa", considera.

Anna Ramos, la segunda de Biología

"No existe una receta mágica, todos podemos alcanzar éxitos estudiantiles si nos lo proponemos". Así contundente se muestra Anna Ramos, alumna de la UCO que ha ha sido la segunda de toda España en el grado de Biología.

La joven, que nació en Ucrania en 1997, hace hincapié en que "si además queremos aportar nuestro granito de arena en mejorar esta sociedad, como estudiantes debemos empezar por cumplir nuestra parte: aprovechar las oportunidades académicas que nos ofrecen nuestros padres con su arduo trabajo, y el país en el que vivimos". "Recordemos que hay otros países, como es mi país natal Ucrania, dónde los jóvenes no las disfrutan por igual", añade.

Anna lo tiene claro y asegura que su paso por la UCO fue "una de las etapas más fructíferas de mi vida" y que se lleva un recuerdo de "experiencias muy variopintas". Reconoce que no es fácil perseguir el sueño de llegar a ser zoóloga y no tiene reparos en reconoce que muchas veces tuvo la tentación de abandonar esa meta "con promesas de que en otras profesiones tendría más futuro".

Con una claridad absoluta, explica que aún le queda mucho camino por recorrer, si bien, destaca que ya el esfuerzo que ha hecho durante los últimos años "está dando su fruto y que cada vez estoy más cerca de cumplir esa meta". Entre sus objetivos se encuentra el de poder dar clases de Zoología en la Universidad, "y así poder transmitir esa vocación a futuros biólogos, estudiantes llenos de ilusiones como yo fui un día".

Zenaida Berlanga, la tercera de Enfermería

Zenaida Berlanga Castilla, por su parte, es la número tres de toda España en Enfermería. La joven, que se prepara unas oposiciones, es natural de Montilla. A sus 21 años, asegura que estar en este ranking "ha supuesto un reconocimiento a mucho esfuerzo y dedicación en el ámbito académico". "Soy una persona con unos objetivos firmes y lucho incansablemente hasta conseguirlos, obteniendo durante ese trayecto tanto logros como derrotas que me ayudan en mi desarrollo profesional y personal", anota.

Cuenta que se decantó por el grado de Enfermería porque "siempre había sentido curiosidad por el cuidado de la salud y el desarrollo de la vida". "Es increíble cómo el cuerpo de la mujer experimenta cambios morfológicos, fisiológicos y metabólicos para permitir así el desarrollo de otra persona", considera y, por ello, reconoce que "a pesar de que Enfermería no era mi primera opción, decidí estudiarla, surgiendo mi interés a medida que iba descubriéndola".

La joven dice que a la hora de elegir centro de estudios no tuvo dudas en decantarse por la UCO "tras analizar el plan de estudios, las prácticas curriculares que podría cursar y los programas de movilidad".

También ella se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus y relata que justo cuando se declaró la pandemia a nivel mundial y el estado de alarma en España estaba en su último cuatrimestre de carrera e iba a empezar su último prácticum, por lo que no pudo legar a realizarlo.

Ahora se encuentra opositando para conseguir plaza EIR de enfermera especialista en obstetricia y ginecología para "poder ofrecer unos cuidados de calidad a las mujeres durante toda su vida sexual y reproductiva", ya que en futuro quiere realizar el doctorado y poder compatibilizar el trabajo asistencial con la investigación.

Los hermanos Prados Carmona

Álvaro y Juan Prados Carmona son mellizos y los dos han estudiado Medicina en la Universidad de Córdoba. Ambos, además, ocupan la tercera y cuarta posición en la citada clasificación de España. Eso de ser mellizos y compartir los mismos estudios, según anotan, no les ha supuesto ningún tipo de competición porque ambos trabajan en equipo.

"Es una alegría poder formar parte del ranking de este año. Lógicamente no trabajamos para obtener reconocimientos sino resultados, pero es siempre bonito que se ponga en valor tu trabajo", aclara Álvaro, mientras que Juan opina que este reconocimiento es "un paso más, y creo que sería imposible justificarlo por algún mérito en concreto". "Recuerdo algunos profesores que siempre decían complícate la vida”, y en mi opinión esa filosofía te lleva a implicarte en todo tipo de proyectos, sacar lo mejor de ti, y finalmente llegar incluso a sitios que no esperabas", resume.

Mientras que Álvaro reconoce que la decisión de convertirse en facultativo no la tenía muy clara, al final, se decantó por varios factores, entre ellos que era un entorno que conocía bien pues desde pequeño he tenido sanitarios cerca, y que había sido siempre una de mis primeras posibilidades".

Su hermano Juan, por su parte, confiesa que siempre le había atraído la medicina. Ambos se preparan ahora el MIR con todos los condicionantes de la pandemia del coronavirus y un gran sacrificio. Juan, por ejemplo, señala que "las horas y los días se desdibujan completamente, y una dedicación tan intensiva a veces no te deja todo el tiempo que te gustaría para la familia, amigos, pareja, descanso.

La Sociedad Española De Excelencia Académica es una entidad de ámbito nacional cuya misión principal es identificar y acreditar a los mejores graduados del país, poniéndolos en valor y contribuyendo desde múltiples enfoques a su éxito laboral.