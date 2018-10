La alcaldesa confía en poder ampliar el servicio a la provincia

Casi nadie quiso perderse ayer el primer viaje en el nuevo Media Distancia de la ciudad. Gran parte de la corporación municipal se subió al tren en Alcolea a eso de las 11:20 para viajar hasta Villarrubia, incluida la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que se compró su propio billete. Antes de inaugurar este nuevo servicio, Ambrosio avanzó que el Media Distancia entre las barriadas puede suponer un impulso a ese objetivo de conexión ferroviaria de la capital y la provincia a través de un trayecto que vaya desde Palma del Río hasta Villa del Río. "Tengo el convencimiento de que es el primer paso para comunicar a Córdoba con el resto de la provincia", apuntó la alcaldesa. Para la regidora, eso sí, la puesta en marcha de este servicio supone, por lo tanto, "un paso para formar parte de grupo de ciudades que tienen, además del transporte por autobús, carril bici o vehículos con sistemas híbridos, un nuevo sistema de transporte". Ambrosio también volvió a reconocer las altas tarifas que tienen que soportar los usuarios de estos trenes. "Necesitamos algo de tiempo, todo medio de transporte necesita de un proceso de evaluación y de que se acompasen los recursos para ser más eficientes", manifestó y añadió que el objetivo es "configurar las tarifas para que vayan en la línea planteada". Ambrosio también agradeció el "compromiso" del Gobierno central con Córdoba y esa "rápida" puesta en marcha del servicio.

Precisamente la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, destacó que el de ayer era "un día muy importante" para la ciudad porque "se homologa a otras ciudades del entorno que disponen de medios de transporte alternativos". "Es un medio de transporte limpio, bastante rápido, muy sostenible y acorde a todo lo que existe en las ciudades próximas", insistió Valenzuela, quien se mostró "orgullosa" de que el Gobierno central priorizara esta puesta en marcha "nada más entrar" cuando era un asunto que "llevaba bastante lentitud y se ha puesto en marcha en un tiempo récord". La subdelegada manifestó además que espera que el Ayuntamiento y la Junta, en un futuro próximo, se unan para debatir el problema de los precios y la consideración del modelo de tren. "Hay que hacerlo más competitivo en cuanto a las tarifas, una cosa que estará pronto", aseguró Valenzuela.

Ambrosio y Valenzuela valoran el nivel que adquiere la ciudad con estos nuevos trenes

Hasta Alcolea se fueron también varios concejales de IU en el Ayuntamiento, incluido su portavoz en Capitulares y primer teniente de alcalde, Pedro García. "Todo lo que sea unir vía ferrocarril los barrios de la periferia es bueno porque es una reivindicación histórica", recordó García, quien sí apostilló que "la lógica" lleva hacia la extensión del servicio hasta vertebrar toda la provincia. Para el portavoz de IU en el Consistorio el precio es "elevadísimo" y supondría un coste parecido al de coger el coche para una familia de tres o cuatro miembros. "Hay matices que son bastante mejorables como el hecho de que no hay aparcamiento de bicicletas y que no están terminadas bien las estaciones por la prisa con la que se ha hecho esto", reprochó García quien avanzó que espera que la Junta y el Gobierno mejoren estos asuntos con más inversión.

También se dejaron ver por los vagones los concejales de Ciudadanos (Cs) David Dorado y José Luis Vilches. A quien no se vio, sin embargo, fue a ningún concejal del PP (José María Bellido estuvo el día de antes visitando la estación de Alcolea), ni tampoco a nadie de Ganemos Córdoba. Aún así, desde la agrupación de electores sí quisieron pronunciarse sobre el nuevo servicio, a pesar de no haberlo estrenado. Fue el coportavoz de Ganemos en el Ayuntamiento Rafael Blázquez quien celebró la puesta en marcha del Cercanías, pero que recordó que "el paso de las vías por Villarrubia y Alcolea son dos asignaturas pendientes que hay que seguir exigiendo al Gobierno Central". "Tenemos dos asignaturas pendientes muy importantes en el término municipal que son solucionar el paso de las vías a la altura de Villarrubia y sacar las vías de la barriada de Alcolea que hay que seguir exigiendo", insistió Blázquez. Otro asunto pendiente para Ganemos es "hacer ver al Gobierno que Córdoba no necesita el baipás ferroviario en Almodóvar del Río, una inversión de más de 30 millones de euros que no va a servir de nada y se podría reinvertir en una apuesta firme por el Cercanías".