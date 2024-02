El alcalde de Córdoba defiende la labor en el IMAE tras el cese del gerente por "una tensión laboral insostenible"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este miércoles el trabajo en el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) tras el cese del gerente Carlos Aladro y el nombramiento temporal de Juan Miguel Moreno Calderón ante "una situación que se había generado que era insostenible", porque "había tensión laboral".

El regidor ha defendido que "ahora mismo toca calmar las aguas en el IMAE, porque esta situación no nos hubiera gustado que pasara, pero desgraciadamente ha sucedido así", a lo que ha agregado que está "de acuerdo en alguna de las cosas" que el exgerente ha dicho, de modo que "se generó una tensión dentro del Instituto que no se podía sostener", por lo que "había algo que no funcionaba".

En este sentido, Bellido ha recordado "el estilo de gobernar" de su equipo, "que parte del convencimiento de que el diálogo, la moderación y el encuentro es en sí mismo un buen fin que ayuda a mejorar la forma de gestión en la ciudad", pero "la situación era insostenible" y "lo que queremos es construir el programa que sometimos a las urnas, para el que nos han elegido, de la mano de los profesionales que están dentro del IMAE", algo "incompatible con la situación que se había generado", ha aseverado.

No obstante, el primer edil ha agradecido a Carlos Aladro que "tuviera la vocación de querer venir a la ciudad y los meses de trabajo", a la vez que ha lamentado "la situación que se ha generado", subrayando que "hubiera sido interesante que esto hubiera sido una relación exitosa, que hubiera fluido mucho mejor y que hubiéramos tenido un gerente para mucho tiempo", pero "a pesar de que ha habido meses donde hemos hecho un esfuerzo para que todo funcionara, lógicamente no ha sido así y por eso se ha tomado esta medida", la del cese, ha justificado.

Por tanto, ha remarcado que "ahora toca calmar durante un tiempo las aguas para que todo vuelva a la situación que deseamos dentro del Instituto Municipal de Artes Escénicas", de ahí que se haya puesto al frente a Juan Miguel Moreno Calderón, "que es una persona absolutamente respetada, querida en el mundo de la cultura, especialmente en el de las disciplinas artísticas relacionadas con la música, que tiene mucho que ver con la gestión del Gran Teatro y del Instituto Municipal".

Así, el alcalde ha manifestado que ahora van a "dejar pasar un tiempo, hasta que Juan Miguel pueda calmar y volver a la normalidad de programar el futuro con tranquilidad", de manera que "cuando pase un tiempo prudencial, ya se verá de qué forma es el nombramiento definitivo de un nuevo gerente", apostillando que el proceso para la elección fue "muy correcto" y "más que adecuado", aunque "no ha ido bien la cosa".