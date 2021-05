El alcalde de Córdoba pide hacer las cosas "con cabeza" en la desescalada tras el estado de alarma

Córdoba, como el resto de Andalucía, comenzará la medianoche del próximo domingo 9 de mayo una nueva fase camino de la ansiada normalidad coincidiendo con el fin del estado de alarma. La comunidad autónoma, como ya anunció el presidente, Juanma Moreno, el pasado jueves, volverá a estar abierta al resto de España y eliminará el toque de queda, además de permitir la apertura del ocio nocturno junto a una ampliación de manera progresiva de los horarios y los aforos de la hostelería y la restauración.

Ante tal alteración de lo que venía siendo habitual hasta ahora, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido "una vez más a los cordobeses" que demuestren la misma responsabilidad que "en este año y tres meses tan largo" que va de crisis sanitaria y que se hagan "las cosas con cabeza". "Vienen aperturas y nuevas medidas, son positivas porque indican que la pandemia ha mejorado mucho y eso permite tener nuevos horarios, suspender las restricciones de movilidad y eliminar el toque de queda, y eso siempre es positivo", ha insistido el primer edil de la ciudad.

Bellido, durante una intervención coincidiendo con la presentación de la etapa de la Vuelta a España que finalizará en Córdoba el próximo 26 de agosto, ha incidido en el mensaje lanzado por Moreno un día antes, pidiendo "que no se nos vaya la cabeza, que no entendamos que esto ha acabado". "Sigue habiendo más de cien personas hospitalizadas en la provincia y casi 40 personas en la UCI, sigue habiendo nuevos contagios diariamente, y por tanto hay que tomar estas nuevas medidas con mucha responsabilidad y haciendo las cosas con cabeza", ha continuado.

El regidor popular ha matizado que "lo que está permitido se puede hacer, así que nadie se ponga nervioso cuando empiece a ver a personas a horas a las que no estamos habituados en la calle, personas que disfrutan de la hostelería, personas que disfrutan incluso del ocio nocturno que vuelve a estar permitido, pero haciendo todo con mucha cabeza para que no haya vueltas atrás". Además, ha recordado unas palabras de Fernando Simón augurando "un ligero repunte" tras el fin del estado de alarma que confía en que "sea ligero, y eso no deja de estar en nuestras manos, y eso es lo que pido a todos".

José María Bellido también ha sido cuestionado sobre la problemática del botellón en la ciudad, dejando claro que desde el Ayuntamiento van "a intentar solventarlo, tomando todo tipo de medidas, como presencia policial y vallado de algunas zonas". Con todo, confía en que esta relajación de las medidas y con la apertura del ocio nocturno haya menos "presión sobre el botellón", pues "a fin de cuentas es preferible que estemos en entornos controlados en el ocio y la hostelería, que está magníficamente preparada para cumplir con todas las medidas de seguridad".

"Como alcalde prefiero que tengamos esos negocios abiertos hasta esas horas y que los jóvenes y no tan jóvenes que quieran puedan disfrutar de ese ocio de forma ordenada y no tenerlos en la calle donde es imposible tener un con trol al cien por cien", ha incidido el primer edil, que para finalizar ha añadido una nueva petición de "responsabilidad y el que quiera divertirse que lo haga donde se puede, porque va a tener posibilidades en entornos seguros como pubs, discotecas, restauración", pues hay que recordar que "el botellón está prohibido desde hace tiempo".