El alcalde de Córdoba alerta de que habrá restricciones si continúan las malas cifras del covid

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha alertado de que se van a tomar medidas si las cifras de corononavirus en Córdoba continúan empeorando y ha llamado a la prevención y a la precaución. "Estamos siguiendo un contacto muy estrecho con la Consejería de Salud y Familias y con la Delegación Provincial de Salud y Familias de la Junta en Córdoba la evolución de los casos y de los brotes en nuestra ciudad y lo estamos haciendo con mucha atención y con algo de preocupación", ha sentenciado.

Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento, el de pedirle a la población que cumpla con todas las recomendaciones y las obligaciones que hacen las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas, el respeto a los aforos y a la distancia social "y sobre todo que utilicemos el sentido común".

"Podemos poner a esas medidas un plus de responsabilidad y de sentido común en qué actividades son las que implican más o menos riesgos, porque nos estamos jugando muchísimo; por un lado la salud de todos y por otro el futuro de nuestra economía, hay muchas personas que ya lo están pasando muy mal por la situación económica y cualquier paso atrás va a suponer que más familias lo vayan a pasar también muy mal", ha insistido.

Bellido ha puntualizado que no está sobre la mesa la adopción de decisiones drásticas a día de hoy, pero ha matizado que si la situación empeorara se tendría que ir a la adopción de medidas "que no son de confinamiento, pero sí de ciertas restricciones y no queremos llegar a eso, ojalá no haga falta".

El regidor ha insistido en que tal y como pasó el pasado mes de marzo "no nos va a temblar el pulso, igual que no nos ha temblado a la hora de firmar bandos o de hacer llamamientos, pero todo esto se puede evitar con esa responsabilidad y ese cumplimiento".