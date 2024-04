El recibo del agua costará en Córdoba un 5% más a partir del 1 de julio

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado de forma inicial en su sesión ordinaria del mes de abril la subida del 5% en la tarifa del agua, subida que entrará en vigor el próximo 1 de julio tras pasar por Junta de Gobierno Local y volver al Pleno su aprobación definitiva. La iniciativa ha contado con el voto en contra del PSOE, la abstención de Hacemos Córdoba y Vox y el voto a favor del PP. Desde Emacsa ya insistieron el objetivo de la subida del agua es la de "garantizar la estabilidad de la empresa y sus costes financieros" tras pasar de unas cuentas que generan beneficios a unas "saneadas y en equilibrio".

El presidente de la Empresa Municipal de Aguas, Jesús Coca, ha insistido en que en los últimos años, concretamente se ha situado en 2015, "año en el que se ganaron cinco millones de euros", los beneficios de Emacsa han ido cayendo hasta "los 89.000 euros de beneficio de este año". "Los beneficios han ido cayendo a razón de un millón de euros anuales y si no aplicamos la subida, el próximo año la empresa tendría un déficit de un millón de euros. Además, Emacsa lleva diez años sin subir el agua", ha añadido. Coca ha apuntado que los ingresos han caído porque se consume menos agua del grifo. Asimismo, ha justificado la subida insistiendo en que Emacsa tiene que invertir en dotar a la ciudad de más infraestructuras hidráulicas que permitan afrontar situaciones de futuras sequía.

El edil socialista José Antonio Romero ha recordado que "cinco son las causas" esgrimidas por el gobierno local del PP para subir las tarifas del agua, "causas que no son reales", ha defendido. "La primera de ellas es que han aumentado los costes energéticos; la segunda, que han aumentado los costes por actuaciones especiales por la sequía; la tercera, para evitar el desequilibrio de la empresa; la cuarta, porque las tarifas no suben desde 2014; y la quinta, porque ha disminuido el consumo", ha detallado. Romero ha reprochado a Coca que "no nos hayan presentado" un informe en el que se refleje que el coste del servicio domiciliario de agua potable "vaya ser superior al actual, por lo tanto, sin un estudio de costes es difícil saber si era necesaria esa subida del agua del 5%".

El edil socialista ha defendido que en el caso de las actuaciones especiales por la sequía el alcalde, José María Bellido, ya ha anunciado que Córdoba tiene asegurada el agua potable para los próximos seis años, "por lo tanto, de sequía, nada". Asimismo, ha defendido que "Emacsa es una empresa saneado que ha obtenido muchos beneficios anuales y si tuviéramos un estudio de costes no nos diría que hay que subir las tarifas del agua, nos diría que hay que bajarlas". "Además, baja la demanda del agua y ustedes castigan a los ciudadanos cobrándoles más por consumir menos", ha reprochado a Coca.

Mientras, el edil de Hacemos Córdoba Iván Fernández ha justificado la abstención de su grupo insistiendo en que "queríamos que hubiesen sido más ambiciosas las bonificaciones incluidas en la ordenanza reguladora del agua". Fernández se ha destacado en ese sentido las bonificaciones a las familias numerosas según su renta, al igual que se le aplica a los jubilados y a las personas desempleadas".

Subida de la basura

El Pleno ha aprobado también, en esta ocasión de forma definitiva, una subida del 35% de la tasa de la basura solo con el voto a favor del PP y en contra de toda la oposición. La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha justificado la subida de las tarifas en que no se han modificado desde 2017, "cuando todo ha subido y hay que adaptarse a ello, a lo que hay que sumar el impuesto del Gobierno central sobre el depósito de residuos; hay que adaptarse a todo ello para que esta empresa siga siendo viable", ha repetido.

En este punto, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha subrayado que "los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba tienen que saber que este gobierno, que era el que decía que bajaba los impuestos, que se los baja a las contribuciones rústicas, que no tenemos el 99,9% de la población cordobesa, y al IAE de las grandes empresas, que no tenemos que pagar el 99,9% de la población cordobesa, que tampoco lo tenemos que pagar el 99,9% de la población cordobesa, sí le sube los impuestos al ciudadano de a pie con este basurazo de la subida del 35%". Hurtado ha detallado que esa subida significa que el servicio de recogida de la basura "nos va a costar 34 euros más de media al año por vivienda y 61 euros de media al año por local".