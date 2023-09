Córdoba registra más de una quincena de agresiones a profesionales sanitarios en el tercer trimestre del año

Las agresiones al personal sanitario continúan registrándose en sus centros de trabajo de la provincia de Córdoba y, en el tercer trimestre del año, la Delegación de Salud de la Junta ha anotado más de una quincena, según la última publicación del Plan de Agresiones.

Estos datos se han dado a conocer este miércoles en la Comisión de Prevención de Agresiones a Profesionales, en la que los delegados de prevención han exigido la actuación de los profesionales guía en los casos de agresión, que se coordinan con los vigilantes de seguridad para verificar su correcta actuación.

En concreto y, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno de la Junta, en este periodo el Distrito Córdoba-Guadalquivir ha comunicado cuatro agresiones verbales, una de ellas doble. También en este área se ha realizado una auditoría de medios de protección pasivos, con 339 pulsadores de consulta, 538 software antipánico, 322 segunda vía de escape de consulta, así como 178 cámaras de videovigilancia.

Por su parte, el Área Sanitaria Sur ha comunicado tres agresiones verbales: una a un diplomado de Enfermería en el centro de salud de Luque, también un celador-conductor en Fernán-Núñez y otra a un médico de familia en el municipio de Montemayor.

Donde también se han registrado agresiones en los últimos tres meses, ha sido en el Área Norte de la provincia de Córdoba. En concreto y, según los mismos datos, se han registrado dos agresiones verbales, una de ellas doble acontecida en el centro de Salud de Villanueva de Córdoba, mientras que la otra tuvo lugar en las instalaciones del Hospital Valle de los Pedroches, en el municipio de Pozoblanco, "con descalificaciones con tintes xenófobos a un facultativo Especialista de Área de traumatología", según la Junta. En ambos casos se ha cumplido el protocolo y se ha ofrecido a ambos sanitarios el acompañamiento por parte de los profesionales guía.

A todas estas agresiones hay que sumar las anotadas en el Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa, centro sanitario que ha comunicado en el mismo periodo cuatro agresiones físicas, una de ellas triple y tres agresiones verbales: una doble y otra múltiple.

Desde la Junta, además, han señalado que "durante el tercer trimestre de este año se ha realizado una ampliación de 40 medios técnicos, consistentes en 19 cámaras de seguridad y 21 controles de acceso para profesionales, con una inversión de 19.973 euros".

Sin registro

Según el último estudio publicado por CCOO el pasado mes de agosto, casi un 20% de los trabajadores de la sanidad pública de Córdoba ha sufrido alguna agresión física o verbal durante su desempeño profesional. Esa es la conclusión del citado informe de CCOO que analiza los datos desde 2007 –prácticamente desde que comenzaron a contabilizarse– hasta 2022.

No obstante, la organización sindical advirtió de que el porcentaje es aún mayor porque las estadísticas sólo pueden contabilizar aquellos incidentes que han sido registrados. De modo que lo que no se denuncia, no existe en el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC).

Para su análisis, CCOO toma como referencia el censo de las elecciones sindicales de febrero de 2019, cuando había en la provincia 10.140 trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así, según el informe elaborado por el sindicato, desde 2007 a 2022, ambos años inclusive, se registraron 1.937 agresiones totales en Córdoba.

Por ello concluye que en ese periodo, el 19,10% de la plantilla del sistema público de salud ha sufrido alguna agresión física o verbal. Es la tercera proporción más alta de Andalucía. La primera la tiene Málaga, (20,60%) y después va Huelva (20,38%). En tercer lugar se posiciona Córdoba, seguida de Jaén (17,84%), Sevilla (16,77%), Almería (14,16%), Cádiz (13,04%) y Granada (9,08%).

De las 1.937 agresiones totales registradas en la provincia desde 2007 a 2022, 422 fueron físicas (21,7%) y 1.512 verbales (78,3%). El dato supone que una de cada cinco agresiones que se registran es física. En este sentido, estas últimas son las que más se denuncian, mientras que los insultos, las amenazas, las presiones y otras formas de violencia no física son las que menos y, por lo tanto, las que no están tan bien contabilizadas.

El informe de CCOO señala que los lugares donde más agresiones se producen en Atención Primaria son en la consulta médica, 27,72%; admisión, 23,63%; urgencias, 15,56% y en la consulta de enfermería, un 11,35%. Hay que señalar que un 4,09% de las agresiones se producen en el domicilio del paciente. Sin embargo, en atención hospitalaria son más frecuentes las agresiones en la habitación del paciente (28,79%) y en urgencias (21,60%).