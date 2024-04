El aeropuerto de Córdoba cierra el primer trimestre de 2024 con menos de mil viajeros y una caída del 27%

Las buenas expectativas con las que el aeropuerto de Córdoba cerró el pasado 2023 -lo hizo con casi 6.000 viajeros y récord de operaciones- no han tenido continuidad en el arranque del presente 2024. A pesar de que enero no dejó malos registros, el cierre del primer trimestre del año confirma que habrá que esperar al verano para ver las posibilidades reales del aeródromo de la capital, que entre enero y marzo no llega siquiera a los mil viajeros y supera por poco las 2.300 salidas/llegadas.

La caída de viajeros ha sido la nota común en los primeros tres meses del ejercicio actual. Si enero dejó 402 pasajeros, febrero ya se quedó en 299, una cifra que ha menguado aún más en marzo hasta situarse en solo 292. Así, la caída del tercer mes del año respecto al mismo periodo de 2023 alcanza el 45,9%, porcentaje que crece hasta el 69% si se toma como referencia el 2019, el curso previo a la irrupción del Covid y el que anotó las mejores cifras históricas -también en operaciones- con unos 10.700 viajeros que hoy parecen inalcanzables.

Porque el acumulado en el primer trimestre se queda en apenas 993 pasajeros, lo que supone un descenso del 27,6% respecto al inicio del pasado año, y de hasta un 58,6% sobre ese 2019. Estos datos dejan al aeródromo de la capital cordobesa a la cola de las instalaciones que gestiona AENA, solo mejorando los registros de las infraestructuras de Burgos (543), Albacete (325), Madrid-Cuatro Vientos (254) y Huesca-Pirineos (39); esos mismos cuatro aeropuertos se quedan también por debajo en la última estadística mensual.

La posición del aeropuerto de Córdoba mejora, aunque de manera leve, en cuanto a los datos de operaciones registradas. Así, marzo dejó 872 aterrizajes o despegues, lo que supone una caída del 14,3% respecto al mismo mes del pasado año, y de apenas un 1,1% sobre 2019. Esos porcentajes mantienen la misma tendencia en el balance acumulado del primer trimestre, pues las 2.323 operaciones significan un descenso de hasta el 35,1% sobre 2023, pero una mejora del 0,9% sobre el año preCovid.

Hay que tener en consideración un aspecto. Y es que mientras que los viajeros marcaron su tope anual en ese referido 2019 (un total de 10.700) que todavía está lejos de igualarse, en cuanto a las operaciones, el crecimiento desde entonces ha sido paulatino cada anualidad. Así, el pasado 2023 marcó el mejor dato de siempre con 13.614 aterrizajes/despegues desde el aeródromo de la capital cordobesa, siendo la primera vez que la infraestructura superaba la barrera de los 13.000, que en este arranque de 2024 sigue estando en negativo.

En este apartado, la instalación se mueve en números parecidos a las de Almería (2.571), Girona-Costa Brava (2.555), Melilla (2.475) o Seve Ballesteros-Santander (2.425), y por encima de otros aeropuertos como el de Zaragoza (2.076), Salamanca (1.558), Valladolid (1.276), Pamplona (1.202) o San Sebastián (1.096). A la cola, como en el caso de los pasajeros, se quedan también los aeródromos de Huesca-Pirineos y Albacete.

Restricciones para pasajeros hasta julio

En los datos ahora publicados del mes de marzo no han tenido apenas influencia las restricciones que desde finales de ese mes y hasta el próximo julio tendrá la infraestructura de Córdoba, como consecuencia de las obras de ampliación de la terminal. Como informó en su momento la Subdelegación del Gobierno, esas actuaciones de mejora provocarán que "durante unos meses, en concreto hasta julio, estará inoperativa (la terminal) para atender vuelos de pasajeros", advirtiendo que esas limitaciones quedarán en nada "en el momento en el que la terminal esté operativa de nuevo".

De todas formas, esta primera fase de la intervención, que terminará a finales de junio, no tendrá apenas incidencia, pues el aeródromo no tiene vuelos regulares programados durante la primavera. Algo que sí ocurre en verano, pues al margen del vuelo chárter programado entre el 24 de junio y el 1 de julio por el operador Mapatours entre Córdoba y Basilea, ya a partir del 4 de julio comenzarán las conexiones -dos por semana, jueves y domingos- con Palma de Mallorca, mientras que la conexión con Gran Canaria operará desde el 23 de julio y solo los martes. En el primer caso, están programados vuelos hasta el 1 de septiembre, y en el segundo, hasta el 27 de agosto.